У "Голосі" стався розкол через проекти, присвячені жертвам Голокосту — ЗМІ

Сергій Притула нібито публічно висловився проти виділення землі представникам єврейської громади

Не встигли вщухнути розмови про члена Київської міської ради, якого виключили з фракції за напад на стендап-коміка, як у "Голосі" нібито розгорівся новий скандал. На цей раз через меморіал жертвам Голокосту "Бабин Яр".

Про це пише "Апостроф" з посиланням на "Вести".

Проект був заснований у 2016 році за підтримки президента Петра Порошенка на тому місці, де 29-30 вересня 1941 нацисти розстріляли близько 30 тис київських євреїв. Він повинен стати першим присвяченим жертвам Голокосту меморіалом на пострадянському просторі.

Членами Спостережної ради фонду, який займається розробкою проекту, у тому числі, є засновник «Голосу», співак Святослав Вакарчук, боксер Володимир Кличко, лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич, колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, ізраїльський політичний діяч українського походження Натан Щаранський, а також олігархи Віктор Пінчук, Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс.

Відомо, що незабаром у Київраді планується розгляд питання виділення ділянки землі для благоустрою навколо меморіалу. З цього приводу "Голос" проводив партійне слухання, на якому в ролі спікерів були присутні головний рабин України Яків Блайх і громадський діяч Йосип Зісельс. Перший нібито виступав за розширення комплексу, другий — проти. Як повідомив Зісельс, думки членів партії нібито радикально розійшлися. На підтримку меморіалу виступав депутат Київради Максим Нефьодов, проти — Сергій Притула і депутат Олександр Лінчевський. За словами очевидців, Сергій Притула нібито не стримувався в різких виразах.

"Шоумен обурювався, що державна земля виділяється на проекти, що фінансуються євреями, які навіть не є громадянами України. (Натякаючи на олігархів Германа Хана і Михайла Фрідмана). У відповідь на це рабин звинуватив телеведучого в антисемітизмі", — йдеться в матеріалі.

Як нагадує видання, у радіоефірі 10 вересня 2020, коли чоловік зателефонував на радіо і назвав паломництво хасидів "шабашем", а їхнього покійного духовного лідера Цадика Нахмана — "нациком Хасманом", ведучий заявив, що повністю розділяє обурення слухача. Тоді Об'єднана єврейська громада України висловила обурення словами коміка.