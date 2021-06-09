Раскол в "Голосе": вслед за Притулой из партии хотят уйти еще 10 нардепов

По словам Бобровской, покинуть политсилу могут те же парламентарии, которые изъявляли желание переизбрать ее руководство из-за "захвата власти" Рудик.

Народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская заявила, что из одноименной партии могут уйти 10 парламентариев, включая ее. Об этом она рассказала изданию "Українські Новини".

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"Мы давно рассматривали эту возможность, не один месяц, но все-таки пытались сохранить возможность быть в партии, изменить устав, переизбрать главу партии. Это все должно произойти на съезде, который должен быть в июле. Сергей Притула принял решение объявить о выходе до съезда, это его право", — заявила Бобровская.

По ее словам, нардепы же от "Голоса", которые стояли у истоков партии два года назад, планируют принять решение касательно дальнейшего пребывания в политсиле консолидировано.

Бобровская отметила, что покинуть партию могут те депутаты, которые в марте подписывали заявление о необходимости переизбрать руководство "Голоса" из-за "узурпации власти", а именно:

Соломия Бобровская; Галина Васильченко; Юлия Клименко; Роман Лозинский; Наталья Пипа; Ольга Стефанишина; Александра Устинова; Владимир Цабаль; Андрей Шараськин; Ярослав Юрчишин.

Также Бобровская отметила, что выход из партии Притулы является примером "провальной коммуникации со стороны руководства", поскольку ее лидеры не могут объяснить почему из политсилы уходят ее главные лица.

"Провальная, потому что они хорошо понимают, что проекту партии "Голос" приходит конец", — отметила Бобровская.

Напомним, шоумен и кандидат в мэры Киева от "Голоса" на местных выборах 2020 года Сергей Притула объявил о выходе из партии 7 июня. По его словам, такое решение он принял из-за неэффективного руководства политсилой. Комментируя уход Притулы глава "Голоса", Кира Рудик, заявила, что "его личные амбиции и желание получить руководящие должности взяли верх".

В апреле Сергей Притула заявлял о том, что он хочет возглавить партию "Голос". Смена руководства могла произойти на съезде партии.