Раскол в "Голосе": 10 нардепов заявили о выходе из фракции вслед за Притулой
Дерибан киевской земли, давление на депутатов и голосование за "правки Потураева" стали заявленными причинами раскола самой маленькой фракции Рады.
Десять народных депутатов решили выйти из фракции "Голос" и создать отдельную депутатскую группу "Справедливость". Об этом депутат Александра Устинова объявила на заседании Верховной Рады 16 июня.
По ее мнению, руководство партии "Голос" днем ранее "пересекло красную линию и изменило интересам избирателей", проголосовав в поддержку русского языка в украинском кино. В связи с этим фракцию покидает половина членов — на данный момент в нее входят 20 человек.
В новую депутатскую группу под названием "Справедливость" решили войти:
- Александра Устинова;
- Ольга Стефанишина;
- Андрей Шараскин;
- Роман Лозинский;
- Владимир Цабаль;
- Ярослав Юрчишин;
- Наталья Пипа;
- Соломия Бобровская;
- Юлия Клименко;
- Галина Васильченко.
"Мы вынуждены констатировать, что фракция "Голос" уже пять месяцев не существует в Верховной Раде, а ее руководство не представляет интересы даже половины партийцев и депутатов", — сообщила Александра Устинова с трибуны парламента. — "Выражаем недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку… он уже три месяца не созывает заседание фракции, даже по требованию большинства народных депутатов фракции".
Она добавила, что вместе с единомышленниками планирует продолжать политическую программу, которую партия "Голос" представила на парламентских выборах в 2019 году. Как заявила Устинова, руководство партии сейчас заставляет депутатов Киевсовета голосовать за "дерибаны" земли в столице.
Накануне многие члены фракции "Голос" проголосовали за внесение в повестку дня законопроектов №5554 и №5554-1 от Никиты Потураева, которые предусматривают отсрочку обязательной озвучки фильмов на украинском языке на время карантина, что и вызвало раскол. Позже пять нардепов во главе с Ярославом Железняком отозвали свои голоса и в официальном заявлении назвали голосование ошибкой.
7 июня Сергей Притула заявил о выходе из фракции "Голос". По его словам, руководство политсилы не прислушивается к депутатам парламента, а также областным и городским ячейкам, из-за чего партия подвергается критике украинцев.
После этого стало известно, что вслед за Сергем Притулой из "Голоса" пожелали уйти еще десять нардепов. Как заявила Соломия Бобровская, она вместе с единомышленниками не один месяц искали возможность изменить работу партии и переизбрать главу.