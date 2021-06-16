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Раскол в "Голосе": 10 нардепов заявили о выходе из фракции вслед за Притулой

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Александра Устинова, депутаты, Голос, Верховная Рада
Фото: Скриншот | Александра Устинова и другие депутаты из фракции "Голос" на трибуне Верховной Рады 16 июня

Дерибан киевской земли, давление на депутатов и голосование за "правки Потураева" стали заявленными причинами раскола самой маленькой фракции Рады.

Десять народных депутатов решили выйти из фракции "Голос" и создать отдельную депутатскую группу "Справедливость". Об этом депутат Александра Устинова объявила на заседании Верховной Рады 16 июня. 

По ее мнению, руководство партии "Голос" днем ранее "пересекло красную линию и изменило интересам избирателей", проголосовав в поддержку русского языка в украинском кино. В связи с этим фракцию покидает половина членов — на данный момент в нее входят 20 человек. 

В новую депутатскую группу под названием "Справедливость" решили войти: 

  • Александра Устинова;
  • Ольга Стефанишина; 
  • Андрей Шараскин; 
  • Роман Лозинский; 
  • Владимир Цабаль; 
  • Ярослав Юрчишин; 
  • Наталья Пипа;  
  • Соломия Бобровская; 
  • Юлия Клименко; 
  • Галина Васильченко. 

"Мы вынуждены констатировать, что фракция "Голос" уже пять месяцев не существует в Верховной Раде, а ее руководство не представляет интересы даже половины партийцев и депутатов", — сообщила Александра Устинова с трибуны парламента. — "Выражаем недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку… он уже три месяца не созывает заседание фракции, даже по требованию большинства народных депутатов фракции". 

Она добавила, что вместе с единомышленниками планирует продолжать политическую программу, которую партия "Голос" представила на парламентских выборах в 2019 году. Как заявила Устинова, руководство партии сейчас заставляет депутатов Киевсовета голосовать за "дерибаны" земли в столице.

Накануне многие члены фракции "Голос" проголосовали за внесение в повестку дня законопроектов №5554 и №5554-1 от Никиты Потураева, которые предусматривают отсрочку обязательной озвучки фильмов на украинском языке на время карантина, что и вызвало раскол. Позже пять нардепов во главе с Ярославом Железняком отозвали свои голоса и в официальном заявлении назвали голосование ошибкой. 

7 июня Сергей Притула заявил о выходе из фракции "Голос". По его словам, руководство политсилы не прислушивается к депутатам парламента, а также областным и городским ячейкам, из-за чего партия подвергается критике украинцев. 

После этого стало известно, что вслед за Сергем Притулой из "Голоса" пожелали уйти еще десять нардепов. Как заявила Соломия Бобровская, она вместе с единомышленниками не один месяц искали возможность изменить работу партии и переизбрать главу. 