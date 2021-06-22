Раскол в "Голосе" усиливается: руководство ячейки партии в Харькове сложило полномочия

В местной организации политсилы обвинили Рудык в "непрозрачности решений и договорняках" и заявили, что членами партии начали делать людей, не имеющих к ней отношения.

Харьковская ячейка партии "Голос" прекращает свое существование в прежнем составе. Об этом написала на своей странице в Facebook Александра Нарыжная, кандидат в мэры Харькова от этой политсилы на местных выборах 2020 года.

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"Харьковская ячейка политической партии "Голос" прекращает свое существование в прежнем составе, а именно команды, которая принимала участие в местных выборах 2020 года, адвокатировала новую повестку дня для Харькова и предоставляла веру, что в политике могут быть незашкваренные и профессиональные люди", — заявила Нарыжная.

По ее словам, такое решение было принято из-за "непрозрачности решений главы партии Киры Рудык, договорняков и отсутствия открытого диалога".

Нарыжная подчеркнула, что подобное является недопустимым для политсилы, декларирующей "демократическое движение и либеральные ценности".

Также она рассказала, что в течение июня в харьковскую ячейку "Голоса" приняли 10-12 новых членов, которые не имели никакого отношения к политсиле, а одного из них назначили и.о. главы. Совет местной организации партии об этом проинформировали, по словам Нарыжной, лишь по факту принятия в ряды политсилы этих людей.

Она отметила, что в июле 2021 года должен состояться съезд "Голоса", на котором пройдут выборы нового руководителя политсилы.

"Спасибо всем кто нас поддерживал! Наша битва за город продолжится и мы еще вернемся", — написала Нарыжная.

[ + – ] Пост Нарыжной о ситуации с "Голосом" в Харькове Фото: скриншот

После публикации материала в редакцию Фокуса поступил комментарий от пресс-службы партии "Голос".

"Руководство харьковского "Голоса" сложило полномочия. Самороспуска нет. Ячейка продолжает работать. Команда, которая руководила ячейкой, решила оставаться членами партии и может дальше влиять на развитие и деятельность ячейки, за которой она закреплена", — сообщили в пресс-службе "Голоса".

Отметим, за Александру Нарыжную на должность мэра Харькова осенью 2020 года проголосовали 6 282 избирателей (1,94%). Партия "Голос" на выборах в Харьковский горсовет тогда набрала 2,15% голосов.

Напомним, на прошлой неделе, 16 июня, 10 народных депутатов от "Голоса" заявили о выходе из политсилы и создании отдельной группы под названием "Справедливость". По словам нардепа Александры Устиновой, "руководство политсилы пересекло красную линию и изменило интересам избирателей", проголосовав в поддержку русского языка в украинском кино.

7 июня из "Голоса" вышел кандидат в мэры Киева от этой политсилы на местных выборах 2020 года Сергей Притула. По его словам, руководство политсилы не прислушивается к депутатам парламента, а также областным и городским ячейкам, из-за чего партия подвергается критике от украинцев.