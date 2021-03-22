З "Голосу" хочуть виключити депутатів, незгодних із Залізняком та Рудик, — нардеп

Думки нардепів розійшлися на тлі вандалізму під ОП і підтримки законопроектів, які змінюють порядок призначення глав НАБУ і ДБР.

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська Солідарність") написав на своєму каналі в Telegram про те, що з партії "Голос" нібито хочуть виключити депутатів, які "не згодні" з політикою голови політсили Кіри Рудик і лідера фракції в ВРУ Ярослава Залізняка.

"Розкол. З партії "Голос" виключають депутатів, незгодних з Кірою Рудик і Ярославом Залізняком", — написав Гончаренко.

[ + – ] З партії "Голос" нібито хочуть виключити незгодних з Рудик і Залізняком

Гончаренко став уточнювати про які саме конфліктні моменти йдеться.

Однак думки нардепів від "Голосу" розходилися вже безліч разів. Так, наприклад, Железняк, коментуючи, акцію на підтримку Сергія Стерненка 20 березня, під час якої були розбиті вікна і розмальований фасад будівлі Офісу президента, написав, що "вандалізму виправдання немає".

[ + – ] Железняк про акцію під ОП 20 березня

А ось нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин, коментуючи наслідки цієї акції, заявив, що "моралізатором щодо шкоди для будівель варто оцінити збиток, заподіяний Стерненку та іншим ув'язненим".

"Люди все більше злі. Тому що держава не гарантує їм справедливості. Банкова в диму і розписана. Переважно червоним. Бо під її ударами ті, хто вчора проливав кров на Сході чи відстоював Україну в період "російської весни", — написав Юрчишин.

[ + – ] Юрчишин про акцію під ОП 20 березня

А нардеп від "Голосу" Роман Лозинський, який в кінці січня 2021 року брав Стерненка на поруки, зазначив, що особисто він схильний до конструктиву і діалогу, проте прекрасно розуміє тих, хто бив вікна і розмальовував будівлю ОП.

"Я прекрасно розумію кожного, у кого увірвався терпець. Я добре розумію тих, хто готовий до акцій прямої дії і замість часу з рідними та близькими виходять на вулицю в балаклавах. Зрештою, я розумію всіх тих, хто зробив з будівлею ОП те, що зробив. Тому що я розумію причинно-наслідкові зв'язки. Аваков, Венедиктова, Татаров, Портнов, Єрмак та інші — це непідйомні наручники на ногах марафонців-реформаторів-державників монобільшості або будь-якої іншої фракції. Тому що після десятитисячної мирної акції з плакатами реакції було 0. Нуль. Відсутня. Жодної", — написав Лозинський.

Також нардеп підкреслив, що він готовий продовжувати підтримувати тих людей, які виходять на мітинги і протестують проти ситуації, що склалася.

[ + – ] Лозинський про акцію під ОП 20 березня [ + – ] Лозинський про акцію під ОП 20 березня

ІА "Інтерфакс-Україна" повідомило, що раніше нардеп від "Голосу" Юрчишин опублікував на своїй сторінці у Facebook пост, в якому заявив, що йому нібито повідомили про те, що його виключають з партії. За його словами, таке рішення прийняли не через його участь у мітингу під ОП 20 березня, а через його голосування в ВРУ за законопроект №5133 (про зміну порядку призначення на посади директорів НАБУ і ДБР). Юрчишин стверджував, що у нього є "доказ" його слів, "протокол політради". Також він заявляв, що з партії нібито мають намір виключити ще кількох членів.

На поточний момент цієї публікації вже немає на сторінці Юрчишина, а в прес-службі партії в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявили, що у 2021 році вони не приймали рішень про виключення когось із лав політсили, проте підкреслили, що голосування за законопроект №5133 "робить президента господарем НАБУ і ДБР" і "зменшує незалежність цих органів", тому голосування на його підтримку — це "порушення послідовності позиції партії".

Варто зазначити, що цей законопроект підтримали 8 нардепів від "Голосу": Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Роман Лозинський, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Наталія Піпа, Володимир Цабаль і Ярослав Юрчишин.

Устинова в коментарі "Інтерфакс-Україна" підтверджувала, що у фракції розділилися думки щодо цього законопроекту, однак заявляла, що підтримати його направлення до Конституційного суду було необхідним для того, щоб отримати висновок про його невідповідність Конституції.

Зазначимо, в липні минулого року партія "Голос" оголосила про перехід в опозицію до чинної влади. Голова політсили Кіра Рудик пояснила такий крок тим, що за рік керівна партія "Слуга народу" зрадила цінності, які декларувала.

11 червня 2020 року тодішній лідер "Голосу" Святослав Вакарчук оголосив, що складе повноваження народного депутата. Він вважає, що свою місію виконав — привів партію в парламент. 26 червня "Голос" позбавив Вакарчука депутатських повноважень.

В інтерв'ю, яке опублікували 25 лютого 2021 року Рудик заявила, що представники партії "Слуга народу" періодично проводять з нею переговори щодо створення коаліції у ВРУ. Вона повідомила, що на діалог щодо цього питання з нею час від часу також намагаються вийти і представники Офісу президента. Тоді між нардепами від "Голосу" також сталася сварка: деякі з них публічно розкритикували той факт, що голова їхньої політсили бере участь у переговорах з представниками монобільшості.