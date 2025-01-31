Іраклі Макацарія вдруге став батьком і показав перші фото новонародженого малюка

Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія вдруге став батьком! Його дружина Ліза Чічуа народила доньку, яку назвали Ніно. Радісною новиною бізнесмен поділився у соцмережах, опублікувавши перші знімки малечі.

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Грузинський бізнесмен та головний герой шостого сезону українського шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія знову став батьком! Радісною новиною він поділився 31 січня у своєму Instagram, опублікувавши перші знімки малюка.

Дружина Іраклі, Ліза Чічуа, народила дівчинку, яку подружжя назвало Ніно.

"Ніно Макацарія, ласкаво просимо", – підписав світлину з донечкою щасливий батько.

Шанувальники засипали родину привітаннями: "Вітаю! Нехай росте здоровою та щасливою!", "Найщиріші побажання любові та радості вашій сім’ї!", "Щастя маленькій принцесі та її батькам!"

Нагадаємо, що Іраклі та Ліза одружилися у 2022 році. Подружжя виховує також сина Георгія, який народився у 2023 році.

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