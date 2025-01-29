36-річна принцеса Беатріс народила другу доньку: деталі (фото)

Монарша персона та її обранець-італієць вже виховували спільну доньку Сієнну та сина аристократа від попереднього союзу. Тепер у їхній родині поповнення ще однією дівчинкою.

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36-річна принцеса Йоркська Беатріс вдруге стала мамою. Новиною про поповнення поділилися на офіційній сторінці королівської родини Великої Британії в Instagram.

У племінниці короля Чарльза ІІІ та італійського аристократа Едуардо Мапеллі Моцці народилася донька Афіна Елізабет Роуз Мапеллі Моцці.

Малюк зʼявився на світ ще 22 січня 2025. Втім, про народження Афіни публіці стало відомо лише через тиждень. Зокрема, пресслужба монаршої родини вже показала перше фото доньки принцеси Беатріс.

"Король і королева та інші члени королівської сім'ї були поінформовані та раді новинам. Принцеса Беатріс та містер Мапеллі Моцці хочуть подякувати всьому персоналу лікарні за їхню чудову допомогу", — зазначено під фото новонародженої.

Донька принцеси Беатріс

Онука королеви Єлизавети ІІ та її маленька донька здорові та почуваються добре. Афіну вже познайомили зі старшим братом та сестрою — Вулфі та Сієнною.

"Наші серця переповнені любов'ю до тебе, крихітко Афіно", — написав багатодітний батько.

Принцеса Беатріс та італійський аристократ одружилися на приватній церемонії в липні 2020 року у Віндзорському замку. Вони виховують спільну доньку на ім'я Сієнна Елізабет, яка народилася у вересні 2021 року. А пасинка Беатріс Вулфі народила колишня дівчина Едоардо, архітекторка Дара Хуанг.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс — онука покійної королеви Великої Британії Єлизавети ІІ, донька принца Ендрю та Сари Фергюсон та племінниця короля Чарльза ІІІ.

Нагадаємо, який титул отримає маленька Афіна.

Також Фокус писав про четверту річницю одруження принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці.