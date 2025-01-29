36-летняя принцесса Беатрис родила вторую дочь: детали (фото)

Монаршая персона и ее избранник-итальянец уже воспитывали общую дочь Сиенну и сына аристократа от предыдущего союза. Теперь в их семье пополнение еще одной девочкой.

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36-летняя принцесса Йоркская Беатрис во второй раз стала мамой. Новостью о пополнении поделились на официальной странице королевской семьи Великобритании в Instagram.

У племянницы короля Чарльза III и итальянского аристократа Эдуардо Мапелли Моцци родилась дочь Афина Элизабет Роуз Мапелли Моцци.

Малыш появился на свет еще 22 января 2025 года. Впрочем, о рождении Афины публике стало известно лишь спустя неделю. В частности, пресс-служба монаршей семьи уже показала первое фото дочери принцессы Беатрис.

"Король и королева и другие члены королевской семьи были проинформированы и рады новостям. Принцесса Беатрис и мистер Мапелли Моцци хотят поблагодарить весь персонал больницы за их замечательную помощь", — указано под фото новорожденной.

Дочь принцессы Беатрис

Внучка королевы Елизаветы II и ее маленькая дочь здоровы и чувствуют себя хорошо. Афину уже познакомили со старшим братом и сестрой — Вулфи и Сиенной.

"Наши сердца переполнены любовью к тебе, крошка Афина", — написал многодетный отец.

Принцесса Беатрис и итальянский аристократ поженились на частной церемонии в июле 2020 года в Виндзорском замке. Они воспитывают общую дочь по имени Сиенна Элизабет, которая родилась в сентябре 2021 года. А пасынка Беатрис Вулфи родила бывшая девушка Эдоардо, архитектор Дара Хуанг.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис — внучка покойной королевы Великобритании Елизаветы II, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон и племянница короля Чарльза III.

Напомним, какой титул получит маленькая Афина.

Также Фокус писал о четвертой годовщине бракосочетания принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци.