Будущий ребенок принцессы Беатрис получит титул, но не британский (фото)

Беатрис и Эдоардо Моцци вступили в брак в 2020 году. Их новорожденный малыш получит титул своего отца.

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Принцесса Беатрис готовится стать матерью своего второго ребенка следующей весной. Второй ребенок принцессы Беатрис будет иметь право на королевский титул, но он не будет британским, сообщает Еxpress.

36-летняя внучка покойной королевы и ее 40-летний муж Эдоардо Мапелли Моцци готовятся встретить пополнение в своей семье в начале 2025 года. Их второй ребенок станет младшим братом или сестрой для трехлетней дочери пары Сиенны, а также для сына Моцци и пасынка Беатрисы, восьмилетнего Вольфи.

Принцесса Беатрис со своим мужем Эдоардо Моцци Фото: Instagram/Princess Eugenie

Ни дети Беатрис, ни дети ее сестры принцессы Евгении Август и Эрнест не имеют права на британские королевские титулы , поскольку они не являются внуками монарха — король Чарльз ІІІ является их двоюродным дедушкой. Их будущий ребенок станет 11-м в очереди на британский престол, принцесса Евгения опустится на 12-е место, а сыновья Евгении Август и Эрнест Бруксбэнки соответственно станут 13-м и 14-м в очереди. Но в отличие от своих кузенов, дети Беатрис и Эдоардо имеют собственный титул, и он достался им по отцовской линии.

Эдоардо Моцци — сын бывшего олимпийского лыжника графа Алессандро Мапелли Моцци и Никки Уильямс-Эллис. Он является итальянским графом, это означает, что его дети также наследуют титул графа или графини. Его отец, граф Алессандро Мапелли Моцци, еще в 2020 году, перед свадьбой пары, объяснил: "Эдоардо — единственный потомок мужского пола, который возглавит семью в следующем поколении".

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци Фото: Getty

Беатрис вышла замуж за Моцци в 2020 году на частной церемонии в кругу семьи, на которой присутствовали ее бабушка и дедушка — покойная королева Елизавета ІІ и принц Филипп; ее родители родители — принц Эндрю и Сара Фергюсон, ее младшая сестра принцесса Евгения, герцог Эдинбургский, а также некоторые другие родственники и друзья. Запланированная церемония была отложена из-за пандемии коронавируса.

Ранее, 8 августа, Фокус писал о том, что принцесса Беатрис отмечает 36-й день рождения.