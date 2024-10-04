Майбутня дитина принцеси Беатріс отримає титул, але не британський (фото)

Беатріс і Едоардо Моцці одружилися 2020 року. Їхній новонароджений малюк отримає титул свого батька.

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Принцеса Беатріс готується стати матір'ю своєї другої дитини наступної весни. Друга дитина принцеси Беатріс матиме право на королівський титул, але вона не буде британською, повідомляє Еxpress.

36-річна онука покійної королеви та її 40-річний чоловік Едоардо Мапеллі Моцці готуються зустріти поповнення у своїй родині на початку 2025 року. Їхня друга дитина стане молодшим братом або сестрою для трирічної доньки пари Сієни, а також для сина Моцці і пасинка Беатріси, восьмирічного Вольфі.

Принцеса Беатріс зі своїм чоловіком Едоардо Моцці Фото: Instagram/Princess Eugenie

Ані діти Беатріс, ані діти її сестри принцеси Євгенії Август та Ернест не мають права на британські королівські титули, оскільки вони не є онуками монарха — король Чарльз ІІІ є їхнім двоюрідним дідусем. Їхня майбутня дитина стане 11-ю в черзі на британський престол, принцеса Євгенія опуститься на 12-те місце, а сини Євгенії Август і Ернест Бруксбенки відповідно стануть 13-ю і 14-ю в черзі. Але на відміну від своїх кузенів, діти Беатріс і Едоардо мають власний титул, і він дістався їм по батьківській лінії.

Едоардо Моцці — син колишнього олімпійського лижника графа Алессандро Мапеллі Моцці та Ніккі Вільямс-Елліс. Він є італійським графом, це означає, що його діти також успадковують титул графа або графині. Його батько, граф Алессандро Мапеллі Моцці, ще 2020 року, перед весіллям пари, пояснив: "Едоардо — єдиний нащадок чоловічої статі, який очолить сім'ю в наступному поколінні".

Принцеса Беатріс і Едоардо Моцці Фото: Getty

Беатріс вийшла заміж за Моцці 2020 року на приватній церемонії в колі сім'ї, на якій були присутні її бабуся і дідусь — покійна королева Єлизавета ІІ та принц Філіп; її батьки батьки — принц Ендрю і Сара Фергюсон, її молодша сестра принцеса Євгенія, герцог Единбурзький, а також деякі інші родичі та друзі. Заплановану церемонію було відкладено через пандемію коронавірусу.

Раніше, 8 серпня, Фокус писав про те, що принцеса Беатріс відзначає 36-й день народження.