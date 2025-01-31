Иракли Макацария во второй раз стал отцом и показал первые фото новорожденного малыша

Экс-"Холостяк" Иракли Макацария во второй раз стал отцом! Его жена Лиза Чичуа родила дочь, которую назвали Нино. Радостной новостью бизнесмен поделился в соцсетях, опубликовав первые снимки малышки.

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Грузинский бизнесмен и главный герой шестого сезона украинского шоу "Холостяк" Иракли Макацария снова стал отцом! Радостной новостью он поделился 31 января в своем Instagram, опубликовав первые снимки малыша.

Жена Иракли, Лиза Чичуа, родила девочку, которую супруги назвали Нино.

"Нина Макацария, добро пожаловать", — подписал фотографию с дочкой счастливый отец.

Поклонники засыпали семью поздравлениями: "Поздравляю! Пусть растет здоровой и счастливой!", "Самые искренние пожелания любви и радости вашей семье!", "Счастья маленькой принцессе и ее родителям!"

Напомним, что Иракли и Лиза поженились в 2022 году. Супруги воспитывают также сына Георгия, который родился в 2023 году.

Ранее Фокус писал, что 36-летняя принцесса Беатрис родила вторую дочь.

Кроме этого, Фокус писал, что жена Александра Усика поздравила их самую маленькую дочь с днем рождения.