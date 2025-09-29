Підтримайте нас RU
Колишній "Холостяк" Іраклі Макацарія показав, який вигляд має його 2-річний син (фото)

Іраклі Макацарія із сином
Герой шостого сезону шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія | Фото: Instagram

Іраклі Макацарія опублікував світлину із сином Георгієм. Хлопчик на фото виглядає дуже щасливим та радісним. Зокрема, підписники помітили його схожість з мамою Лізою Чічуа.

40-річний бізнесмен та колишній учасник шоу "Холостяк" потішив шанувальників зворушливим знімком із сімейного архіву. У своєму Instagram він поділився фото з дворічним сином Георгієм.

На кадрі тато ніжно тримає хлопчика на руках. Малюк у стильному вбранні, а обидвоє широко усміхаються. У підписі до світлини Іраклі жартома зазначив: "МаКаца старший/молодший".

Іраклі Макацарія діти
Іраклі Макацарія і його син Георгій
Фото: Instagram

Втім, підписники в коментарях відразу звернули увагу на зовнішність хлопчика. Багато хто зауважив, що Георгій більше схожий на маму Лізу: у нього такі ж темні пасма та виразні карі очі.

Сім'я Іраклі Макацарія

Іраклі Макацарія одружений із Лізою Чічуа. Вони уклали шлюб у 2022 році. В 2023 році народився Георгій. А в січні 2025 в пари народилася донечка Ніно.

Іраклі Макацарія діти і дружина
Іраклі Макацарія з сім'єю
Фото: Instagram

