Бывший "Холостяк" Иракли Макацария показал, как выглядит его 2-летний сын (фото)

Иракли Макацария опубликовал фотографию с сыном Георгием. Мальчик на фото выглядит очень счастливым и радостным. В частности, подписчики заметили его сходство с мамой Лизой Чичуа.

40-летний бизнесмен и бывший участник шоу "Холостяк" порадовал поклонников трогательным снимком из семейного архива. В своем Instagram он поделился фотографией с двухлетним сыном Георгием.

На кадре папа нежно держит мальчика на руках. Малыш в стильном наряде, а оба широко улыбаются. В подписи к фотографии Иракли в шутку отметил: "МаКаца старший/младший".

Иракли Макацария и его сын Георгий Фото: Instagram

Впрочем, подписчики в комментариях сразу обратили внимание на внешность мальчика. Многие отметили, что Георгий больше похож на маму Лизу: у него такие же темные пряди и выразительные карие глаза.

Семья Иракли Макацария

Иракли Макацария женат на Лизе Чичуа. Они заключили брак в 2022 году. В 2023 году родился Георгий. А в январе 2025 у пары родилась дочь Нино.

Иракли Макацария с семьей Фото: Instagram

