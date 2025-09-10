"Холостяк" Терен прокомментировал слухи о романе со скандальной блогершей Мандзюк

Ветерану российско-украинской войны уже более полугода приписывают отношения с известной блогершей. Недавно он решил это впервые прокомментировать.

Ветеран войны Александр Будько ("Терен") публично отреагировал на слухи о своем возможном романе с инфлюенсершей Еленой Мандзюк. Несмотря на многочисленные предположения в социальных сетях, он не стал прямо подтверждать или отрицать отношения, но признался, что между ними есть тесная связь и взаимная поддержка.

"Мы поддерживаем очень друг друга и у нас, скажем так, достаточно близкие взгляды на общество, на то, как должно работать государство с обществом. Мне импонирует то, насколько оно активно включено в эти процессы", — рассказал Александр в программе "Ближе к звездам".

Слухи о романе

Слухи об их возможном романе распространялись уже несколько месяцев, ведь пара неоднократно появлялась вместе на различных мероприятиях. Также ветеран публично поддерживал блогершу, когда она сталкивалась с волной хейта, и даже помог ей найти психотерапевта во время эмоционального выгорания.

Александру приписывают роман с блогершей Фото: Instagram

Сам Будько пока что избегает громких заявлений о личной жизни: "Сейчас нам важно делать то, что мы считаем правильным. Все остальное — это уже наше личное пространство".

Фанаты продолжают активно обсуждать возможные отношения пары, но сами Александр и Елена пока воздерживаются от прямых комментариев.

