"Холостяк" Терен прокоментував чутки про роман зі скандальною блогеркою Мандзюк

Ветерану російсько-української війни уже понад пів року приписують стосунки з відомою блогеркою. Нещодавно він вирішив це вперше прокоментувати.

Ветеран війни Олександр Будько ("Терен") публічно відреагував на чутки про свій можливий роман з інфлюенсеркою Оленою Мандзюк. Попри численні припущення у соціальних мережах, він не став прямо підтверджувати або заперечувати стосунки, але зізнався, що між ними є тісний зв’язок і взаємна підтримка.

"Ми підтримуємо дуже одне одного і в нас, скажімо так, досить близькі погляди на суспільство, на те, як повинна працювати держава з суспільством. Мені імпонує те, наскільки вона активно включена в ці процеси", — розповів Олександр у програмі "Ближче до зірок".

Чутки про їхній можливий роман поширювалися вже кілька місяців, адже пара неодноразово з’являлася разом на різних заходах. Також ветеран публічно підтримував блогерку, коли вона стикалася з хвилею хейту, та навіть допоміг їй знайти психотерапевта під час емоційного вигорання.

Сам Будько поки що уникає гучних заяв про особисте життя: "Зараз нам важливо робити те, що ми вважаємо правильним. Все інше — це вже наш особистий простір".

Фанати продовжують активно обговорювати можливі стосунки пари, але самі Олександр та Олена поки утримуються від прямих коментарів.

