"Я в такій країні жити не хочу": Мандзюк звинуватила нардепа Гончаренка в психологічному насиллі

Блогерка Олена Мандзюк заявила про психологічне насилля та тиск з боку народного депутата Олексія Гончаренка. За заявою нардепа проти неї було відкрито кримінальне провадження через коментарі в соцмережах про те, що її діти можуть бити російськомовних дітей.

Інфлюенсерка опублікувала сториз на своїй сторінці в Instagram, в якому звинуватила депутата в утисках громадських діячів за проукраїнську позицію. Блогерка написала, що через тиск з боку Гончаренка їй довелося видалити рекламну інтеграцію.

"Через його безпідставні хворі фантазії мені та моїм дітям загрожує вбивство та можливість здійснювати волонтерську діяльність на користь ЗСУ та ветеранів і вести підприємницьку діяльність", — заявила Мандзюк.

Вона звинуватила Гончаренка в "перевищенні своїх робочих обов'язків" і заявила, що "ніякого факту злочину не існує" і це кримінальне провадження ніколи не було б відкрите, якби заява надійшла не від народного депутата.

"І коли летять тисячі заяв на таких злочинців, як Гончаренко, справи не відкривають. Я живу в державі абсурду, яка притісняє громадських діячів з проукраїнською позицією і прославляє проросійських зрадників. Якщо так буде продовжуватись далі, я в такій країні жити не хочу!" — написала блогерка.

В іншому сториз Мандзюк розповіла, що український бренд, з яким вона мала постійну співпрацю, вирішив припинити співробітництво та попросив повернути кошти, бо має нейтральну позицію в ситуації, що склалася між нею та нардепом.

"Я розумію, що частина моїх доходів залежить від рекламних інтеграцій у блозі, і вороги країни, окрім інформаційної на мене кампанії, погроз тиску, тиснуть ще і фінансово, заради однієї мети — щоб я мовчала, але так не буде!" — заявила блогерка.

Олена Мандзюк звинуватила Олексія Гончаренка в тиску: відповідь нардепа

Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував скриншот коментаря з Instagram-сторінки Олени Мандзюк, в якому користувачка vlasenko_katerine хвалить блогерку за просування української культури, проте засуджує за провокацію цькування дітей. Депутат у своєму коментарі пише ім'я блогерки як "Елена", оскільки її нік в соцмережі — elena_mandziuk.

"Знаєте, дуже багато в Елени Мандзюк адекватних коментаторів, які пояснюють, намагаються донести дуже важливу думку, ставлять їй резонні питання та пропонують просто вибачитись. Вибачитись і вичерпати конфлікт. Може, Елена почитає і все-таки зрозуміє, де вона була не права, і вибачиться? Як думаєте?" — написав Гончаренко.

Скандал з Оленою Мандзюк: деталі

Нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко 14 серпня опублікував в Telegram відповідь Національної поліції України на його звернення щодо висловлювань блогерки Олени Мандзюк. Інфлюенсерка писала в соцмережах, що її діти можуть "можуть відп***ти іншу дитину, якщо вона говорить мовою терористів" — російською. У документі йшлося, що поліція відкрила справу за зверненням депутата про розпалювання Мандзюк ворожнечі за мовною ознакою.

Того ж дня Олена Мандзюк відреагувала на кримінальну справу проти неї та сказала, що її "цькують за ненависть до російського".

16 серпня Мандзюк заявила, що судитиметься з Гончаренком за "наклеп" і "перекручування її слів".