"Мене цькують за ненависть до російського": Мандзюк відреагувала на кримінальну справу проти неї

Інфлюенсерка Олена Мандзюк, що потрапила в скандал через висловлення про побиття дітей за спілкування російською мовою, відреагувала на відкриття проти неї кримінальної справи. Вона сказала, що батько її дітей четвертий рік на фронті, а її цькують і намагаються посадити за ненависть до всього російського.

Блогерка дізналася про відкриту проти неї кримінальну справу з соціальних мереж 14 серпня. Того ж дня вона опублікувала допис на своїй в сторінці Instagram з різкою критикою народного депутата України Олексія Гончаренка, за заявою якого було відкрито провадження.

Мандзюк заявила, що її намагаються посадити за боротьбу з усім російським Фото: скриншот

"Я не знаю, як ця проросійська тв*рина опинилася у Верховній Раді, не знаю, який "народ" він там представляє, бо точно не український. Але знаю одне: що він і йому подібні, десятиліттями знищують український простір російським смородом!" — написала блогерка про Гончаренка.

Мандзюк заявила, що її намагаються посадити за те, що вона має голос для "протистояння московитому". Інфлюєнсерка наголосила, що є українкою, частина її родини воює на передовій, зокрема її чоловік, а вона в тилу робить усе для забезпечення спорядженням українських військових і виховання двох дітей в дусі українських цінностей.

Мандзюк заявила, що її цькують за протистояння всьому російському Фото: скриншот Мандзюк говорить, що змушена виправдовуватися за бажання говорити українською і захищатися від російського Фото: скриншот

"За це я отримую погрози смерті, катування, зґвалтування, за це мені блокують робочі сторінки, забирають заробіток. За це мене принижують, цькують і психологічно знищують", — написала блогерка.

За словами Мандзюк, держава жодного разу не захистила її родину від погроз і цькування, а тепер на неї відкрито кримінальне провадження за те, що її діти сприймають російськомовних людей як загрозу.

"Бо дитина, яка бачить війну, яка живе без тата через Росію, ідентифікує небезпеку швидше, ніж будь-який чиновник у теплому кабінеті. Якщо мене чи тата не буде поруч, вони захищатимуть себе так, як зможуть!, — пояснила Олена Мандзюк.

Блогерка Мандзюк показала погрози на її адресу Фото: скриншот

Відповідь Мандзюк від Гончаренка

Нардеп Олексій Гончаренко своєю чергою опублікував у Telegram пост, в якому зауважив, що в назві своєї сторінки Instagram Олена Мандзюк написала своє їм'я як Elena. Парламентар написав у відповідь на допис блогерки, що його обрав український народ і він представляє інтереси виборців, а також інтереси України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Також Гончаренко заявив, що один із небагатьох голосував проти "знищення" НАБУ та САП і не бачив "друзів" Мандзюк, які б робили так само.

Депутат пояснив, що кримінальна справа порушена не через те, що Мандзюк захищає українську мову, адже в країні ухвалено відповідний Закон.

"Ця справа про те, що ви вчите своїх дітей бити інших дітей — дітей, які виїжджають з окупованих територій і міст, які бомблять і знищують. Так, можливо, вони говорять російською. Але вони такі ж українці, як і ви", — написав Гончаренко.

Він додав, що за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян) передбачено штраф від 3 400 до 8 500 гривень чи обмеження волі на термін до 5 років.

Гончаренко відповів Мандзюк, що представляє інтереси своїх виборців Фото: скриншот Гончаренко пояснив, яке покарання може отримати Мандзюк за свої слова про побиття дітей Фото: скриншот

Справа Олени Мандзюк: деталі

Олена Мандзюк 14 липня в коментарях на своїй сторінці в Instagram заявила, що її діти "можуть відп***ти іншу дитину, якщо вона говорить мовою терористів" — тобто, російською.

Нардеп Олексій Гончаренко 14 серпня опублікував відповідь поліції на своє депутатське звернення, в якому йшлося, що через слова блогерки Олени Мандзюк проти неї відкрито кримінальну справу.