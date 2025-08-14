"Меня травят за ненависть к русскому": Мандзюк отреагировала на уголовное дело против нее

Инфлюенсер Елена Мандзюк, попавшая в скандал из-за высказывания об избиении детей за общение на русском языке, отреагировала на открытие против нее уголовного дела. Она сказала, что отец ее детей четвертый год на фронте, а ее травят и пытаются посадить за ненависть ко всему русскому.

Блогерша узнала об открытом против нее уголовном деле из социальных сетей 14 августа. В тот же день она опубликовала сообщение на своей в странице Instagram с резкой критикой народного депутата Украины Алексея Гончаренко, по заявлению которого было открыто производство.

Мандзюк заявила, что ее пытаются посадить за борьбу со всем российским Фото: скриншот

"Я не знаю, как эта пророссийская тв*рина оказалась в Верховной Раде, не знаю, какой "народ" он там представляет, потому что точно не украинский. Но знаю одно: что он и ему подобные, десятилетиями уничтожают украинское пространство российским смрадом!" — написала блогерша о Гончаренко.

Мандзюк заявила, что ее пытаются посадить за то, что она имеет голос для "противостояния московитому". Инфлюенсерка отметила, что является украинкой, часть ее семьи воюет на передовой, в частности ее муж, а она в тылу делает все для обеспечения снаряжением украинских военных и воспитания двух детей в духе украинских ценностей.

Мандзюк заявила, что ее травят за противостояние всему российскому Фото: скриншот Мандзюк говорит, что вынуждена оправдываться за желание говорить на украинском и защищаться от российского Фото: скриншот

"За это я получаю угрозы смерти, пытки, изнасилования, за это мне блокируют рабочие страницы, забирают заработок. За это меня унижают, травят и психологически уничтожают", — написала блогерша.

По словам Мандзюк, государство ни разу не защитило ее семью от угроз и травли, а теперь на нее открыто уголовное производство за то, что ее дети воспринимают русскоязычных людей как угрозу.

"Потому что ребенок, который видит войну, который живет без папы из-за России, идентифицирует опасность быстрее, чем любой чиновник в теплом кабинете. Если меня или папы не будет рядом, они будут защищать себя так, как смогут!", — пояснила Елена Мандзюк.

Блогер Мандзюк показала угрозы в ее адрес Фото: скриншот

Ответ Мандзюк от Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко в свою очередь опубликовал в Telegram пост, в котором отметил, что в названии своей страницы Instagram Елена Мандзюк написала свое имя как Elena. Парламентарий написал в ответ на сообщение блогера, что его избрал украинский народ и он представляет интересы избирателей, а также интересы Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Также Гончаренко заявил, что один из немногих голосовал против "уничтожения" НАБУ и САП и не видел "друзей" Мандзюк, которые бы делали так же.

Депутат пояснил, что уголовное дело возбуждено не из-за того, что Мандзюк защищает украинский язык, ведь в стране принят соответствующий Закон.

"Это дело о том, что вы учите своих детей бить других детей — детей, которые выезжают с оккупированных территорий и городов, которые бомбят и уничтожают. Да, возможно, они говорят на русском. Но они такие же украинцы, как и вы", — написал Гончаренко.

Он добавил, что по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан) предусмотрен штраф от 3 400 до 8 500 гривен или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Гончаренко ответил Мандзюк, что представляет интересы своих избирателей Фото: скриншот Гончаренко объяснил, какое наказание может получить Мандзюк за свои слова об избиении детей Фото: скриншот

Дело Елены Мандзюк: детали

Елена Мандзюк 14 июля в комментариях на своей странице в Instagram заявила, что ее дети "могут отп***ть другого ребенка, если он говорит на языке террористов" — то есть, на русском.

Нардеп Алексей Гончаренко 14 августа опубликовал ответ полиции на свое депутатское обращение, в котором говорилось, что из-за слов блогера Елены Мандзюк против нее открыто уголовное дело.