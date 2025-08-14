Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни Российско-украинская война

"Меня травят за ненависть к русскому": Мандзюк отреагировала на уголовное дело против нее

Между Еленой Мандзюк и Алексеем Гончаренко вспыхнул языковой конфликт
Мандзюк и Гончаренко конфликтуют из-за заявлений блогера о русскоязычных детях | Фото: коллаж Фокус

Инфлюенсер Елена Мандзюк, попавшая в скандал из-за высказывания об избиении детей за общение на русском языке, отреагировала на открытие против нее уголовного дела. Она сказала, что отец ее детей четвертый год на фронте, а ее травят и пытаются посадить за ненависть ко всему русскому.

Related video

Блогерша узнала об открытом против нее уголовном деле из социальных сетей 14 августа. В тот же день она опубликовала сообщение на своей в странице Instagram с резкой критикой народного депутата Украины Алексея Гончаренко, по заявлению которого было открыто производство.

Елена Мандзюк отреагировала на уголовное дело против нее
Мандзюк заявила, что ее пытаются посадить за борьбу со всем российским
Фото: скриншот

"Я не знаю, как эта пророссийская тв*рина оказалась в Верховной Раде, не знаю, какой "народ" он там представляет, потому что точно не украинский. Но знаю одно: что он и ему подобные, десятилетиями уничтожают украинское пространство российским смрадом!" — написала блогерша о Гончаренко.

Мандзюк заявила, что ее пытаются посадить за то, что она имеет голос для "противостояния московитому". Инфлюенсерка отметила, что является украинкой, часть ее семьи воюет на передовой, в частности ее муж, а она в тылу делает все для обеспечения снаряжением украинских военных и воспитания двух детей в духе украинских ценностей.

Елена Мандзюк заявила о травле ее семьи
Мандзюк заявила, что ее травят за противостояние всему российскому
Фото: скриншот
Мандзюк отреагировала на уголовное производство
Мандзюк говорит, что вынуждена оправдываться за желание говорить на украинском и защищаться от российского
Фото: скриншот

"За это я получаю угрозы смерти, пытки, изнасилования, за это мне блокируют рабочие страницы, забирают заработок. За это меня унижают, травят и психологически уничтожают", — написала блогерша.

По словам Мандзюк, государство ни разу не защитило ее семью от угроз и травли, а теперь на нее открыто уголовное производство за то, что ее дети воспринимают русскоязычных людей как угрозу.

"Потому что ребенок, который видит войну, который живет без папы из-за России, идентифицирует опасность быстрее, чем любой чиновник в теплом кабинете. Если меня или папы не будет рядом, они будут защищать себя так, как смогут!", — пояснила Елена Мандзюк.

Елена Мандзюк заявила об угрозах в свой адрес
Блогер Мандзюк показала угрозы в ее адрес
Фото: скриншот

Ответ Мандзюк от Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко в свою очередь опубликовал в Telegram пост, в котором отметил, что в названии своей страницы Instagram Елена Мандзюк написала свое имя как Elena. Парламентарий написал в ответ на сообщение блогера, что его избрал украинский народ и он представляет интересы избирателей, а также интересы Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Также Гончаренко заявил, что один из немногих голосовал против "уничтожения" НАБУ и САП и не видел "друзей" Мандзюк, которые бы делали так же.

Депутат пояснил, что уголовное дело возбуждено не из-за того, что Мандзюк защищает украинский язык, ведь в стране принят соответствующий Закон.

"Это дело о том, что вы учите своих детей бить других детей — детей, которые выезжают с оккупированных территорий и городов, которые бомбят и уничтожают. Да, возможно, они говорят на русском. Но они такие же украинцы, как и вы", — написал Гончаренко.

Он добавил, что по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан) предусмотрен штраф от 3 400 до 8 500 гривен или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Гончаренко ответил Мандзюк относительно уголовного дела
Гончаренко ответил Мандзюк, что представляет интересы своих избирателей
Фото: скриншот
Алексей Гончаренко ответил на сообщение Елены Мандзюк
Гончаренко объяснил, какое наказание может получить Мандзюк за свои слова об избиении детей
Фото: скриншот

Дело Елены Мандзюк: детали

Елена Мандзюк 14 июля в комментариях на своей странице в Instagram заявила, что ее дети "могут отп***ть другого ребенка, если он говорит на языке террористов" — то есть, на русском.

Нардеп Алексей Гончаренко 14 августа опубликовал ответ полиции на свое депутатское обращение, в котором говорилось, что из-за слов блогера Елены Мандзюк против нее открыто уголовное дело.