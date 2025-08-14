Избиение детей за русский язык: полиция открыла дело из-за слов блогера Мандзюк, — нардеп

Против блогера Елены Мандзюк открыто уголовное дело из-за ее слов об избиении детей за русский язык. Месяц назад она говорила, что ее ребенок может побить другого, если тот говорит на "языке террористов".

Related video

Парламентарий Алексей Гончаренко опубликовал в своем Telegram-канале ответ полиции на депутатское обращение относительно Елены Мандзюк. В нем указано, что правоохранители начали досудебное расследование.

В письме-подтверждении от главного управления национальной полиции в Хмельницкой области говорится, что правоохранители открыли уголовное дело после обращения нардепа о разжигании блогером вражды по языковому признаку.

Полиция открыла уголовное дело из-за слов блогера Елены Мандзюк об избиении детей Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

Алексей Гончаренко также обратился к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу. Нардеп резко осудил слова блогера и отметил, что нужно бороться за каждого ребенка и подростка, особенно когда в стране идет война.

"Если будет хоть один случай насилия со стороны ее детей по отношению к другим — я лично займусь тем, чтобы лишить ее родительских прав", — написал Гончаренко.

Гончаренко обратился к уполномоченному ВРУ по правам человека относительно заявлений Мандзюк Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

На момент публикации новости блогер не комментировала сообщение депутата Алексея Гончаренко об открытии о ней уголовного дела.

Скандал с Еленой Мандзюк: детали языкового конфликта

14 июля блогер Елена Мандзюк на своей странице в Instagram разожгла языковой конфликт. Она призвала создать "токсичное комьюнити" ко всему русскому, а в комментариях добавила, что ее дети могут "могут отп***ть другого ребенка, если он говорит на языке террористов" — то есть, на русском. Мнения украинцев в комментариях разделились: от поддержки заявлений блогера до осуждения.

15 июля Мандзюк ответила на реакцию на ее слова нардепа Гончаренко и других критиков, отметив, что дети имеют право реагировать остро, когда слышат язык врага. Елена объяснила, что, по ее мнению, речь идет о защите в тылу, тогда как украинские бойцы защищают государство на передовой.