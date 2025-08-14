Побиття дітей за російську мову: поліція відкрила справу через слова блогерки Мандзюк, — нардеп

Проти блогерки Олени Мандзюк відкрито кримінальну справу через її слова про побиття дітей за російську мову. Місяць тому вона казала, що її дитина може побити іншу, якщо та говорить "мовою терористів".

Related video

Парламентар Олексій Гончаренко опублікував у своєму Telegram-каналі відповідь поліції на депутатське звернення щодо Олени Мандзюк. В ній зазначено, що правоохоронці розпочали досудове розслідування.

У листі-підтвердженні від головного управління національної поліції в Хмельницькій області йдеться, що правоохоронці відкрили кримінальну справу після звернення нардепа про розпалювання блогеркою ворожнечі за мовною ознакою.

Поліція відкрила кримінальну справу через слова блогерки Олени Мандзюк про побиття дітей Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

Олексій Гончаренко також звернувся до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Нардеп різко засудив слова блогерки та зазначив, що потрібно боротися за кожну дитину та підлітка, особливо коли в країні йде війна.

"Якщо буде хоч один випадок насильства зі сторони її дітей по відношенню до інших — я особисто займусь тим, щоб позбавити її батьківських прав", — написав Гончаренко.

Гончаренко звернувся до уповноваженого ВРУ з прав людини щодо заяв Мандзюк Фото: Олексій Гончаренко / Telegram

На момент публікації новини блогерка не коментувала допис депутата Олексія Гончаренка про відкриття про неї кримінальної справи.

Скандал з Оленою Мандзюк: деталі мовного конфлікту

14 липня блогерка Олена Мандзюк на своїй сторінці в Instagram розпалила мовний конфлікт. Вона закликала створити "токсичне ком'юніті" до всього російського, а в коментарях додала, що її діти можуть "можуть відп***ти іншу дитину, якщо вона говорить мовою терористів" — тобто, російською. Думки українців у коментарях розділилися: від підтримки заяв блогерки до засудження.

15 липня Мандзюк відповіла на реакцію на її слова нардепа Гончаренка й інших критиків, зазначивши, що діти мають право реагувати гостро, коли чують мову ворога. Олена пояснила, що, на її думку, йдеться про захист у тилу, тоді як українській бійці захищають державу на передовій.