Мандзюк накинулась на нардепа й інших критиків, які підтримали "москворотих дітей": подробиці конфлікту

Блогерка Олена Мандзюк продовжила скандал щодо побиття російськомовних дітей і показали обличчя жінки, яка написала образливі висловлювання. Коментаторку віднесли до групи людей "какая разница", які пропонують не акцентувати на мові. Крім того, блогерка помітила реакцію нардепа Олексія Гончаренка, і також знайшла, що відповісти.

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Жінка, про яку ідеться у дописі Мандзюк, пообіцяла, що поб'є блогерку прямо на очах нащадків. У відповідь блогерка пояснила, що росіяни несуть українцям лише страждання. У stories в Instagram згадуються діти, які мають право робити власні висновки та гостро реагувати, коли чують російську мову. На думку Олени, ідеться про захист в тилу, тоді як військові захищають Україну від РФ на фронті.

Олена Мандзюк та мовний конфлікт

Допис Мандзюк з'явився зранку 15 липня, через пів доби після того, як мережа відреагувала на скандальну заяву про можливість бити російськомовних дітей. Користувачка соцмережі з ніком matiushko_mariia у відповідь пообіцяла такі ж дії щодо блогерки. Серед іншого, у дописі-відповіді згадуються слова українського політика та громадського діяча В'ячеслава Липинського, який жив в кінці 19 століття. Політик стверджував, що "нейтральні нації приречені на смерть та рабство".

"Доброго ранку від матусі "какая разница". Мої діти народились виключно в любові до країни, в якій народились, і я пишаюся цим. Але, на жаль, мої діти живуть у війні та страждають від усього московитського. Мої діти чітко знають, що московити — це терор, убивства, катування, біль, та повне зло. Дивно, що в тилу цього не розуміють", — написала блогерка.

Скандал з Мандзюк - відповідь блогерки на коментар Фото: Скриншот Скандал з Мандзюк - відповідь блогерки щодо російськомовних Фото: Скриншот

У наступних фрагментах stories Мандзюк написала про Гончаренка. Блогерка заважила, що дивно, коли екснардеп від "Партії регіонів" так тривожиться через виступ лайфстайл-блогерки. Також є згадки про виступи політика на підтримку російської мови у 2014 році, про його стрибки між політичними силами й про родинні зв'язки з ексмером Одеси Олексієм Костусєвим.

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Скандал з Мандзюк — деталі

Тим часом напередодні увечері, 14 липня, на допис Мандзюк відреагував нардеп Гончаренко. Політик написав у Telegram-каналі, що не допустить насильства щодо дітей, та пообіцяв, що позбавить жінку батьківських прав, якщо буде якийсь напад. Крім того, згадується дитина, яка днями загинула у Херсоні: нардеп риторично запитав, чи її також потрібно бити.

Скандал з Мандзюк - Гончаренко про напади на дітей Фото: Скриншот Скандал з Мандзюк - Гончаренко про загиблу дитину Фото: Скриншот

Що заявила Олена Мандзюк

Фокус писав про новий скандал з Мандзюк, який розгорівся 14 липня. Ідеться про діалог під дописом в Instagram. Деякі коментатори порадили блогерці не ділити людей на російськомовних та україномовних, оскільки через це в дітях з'являється забагато агресії. У відповідь Мандзюк написала, що її діти можуть "від п* іншу дитину", якщо та говорить мовою терористів.

Зазначимо, інший скандал Мандзюк пов'язаний з блогеркою Анною Алхім. У соцмережах розгорнувся конфлікт між двома жінками, одна з яких говорила про захист української мови та культури, а інші наполягала на тому, що має право жити так, як хоче і проблеми українців її турбують.

Нагадуємо, 15 липня Олена Мандзюк озвучила прибуток, отриманий від Instagram протягом останніх трьох місяців.