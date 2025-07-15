Мандзюк поскаржилась, що після захисту української мови її заробітки обвалились

Українська блогерка Олена Мандзюк, відома своєю активною проукраїнською позицією, за останні 3 місяці заробила майже 494 тисячі гривень. Дохід зірки Instagram за останній рік впав у рази.

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Дохід Мандзюк зменшився через її проукраїнську позицію. Наразі вона заробляє 163 тисячі гривень на місяць, про що відомила у своєму Instagram.

"Показую, як впав мій дохід через проукраїнську позицію. І так, я не приховую, скільки заробляю", — написала блогерка з Хмельницького.

Олена Мандзюк розкрила свої заробітки Фото: instagram.com/elena_mandziuk

Приміром, у 2024 році блогерка розповідала, що за місяць заробила понад пів мільйона гривень.

"В мене дорога реклама, я гарно роблю свою роботу та наполегливо працюю, просто покажу частину своїх офіційних доходів рандомно за один місяць! І перепрошую як мене харить "навіщо ми їй донатимо, щоб вона собі машини купувала?" — це пиз**ць! Вибачте за мат", — писала тоді Олена.

Скандал з Мандзюк та Алхім

Наприкінці весни Олена Мандзюк публічно звинуватила іншу блогерку Анну Алхім у прославлянні російської культури й закликала підписників відписатись від неї, згадуючи її колишні проросійські висловлювання, зокрема компліменти Путіну. Алхім відповіла, що мовний вибір — особиста справа, вона продовжить слухати російську музику, але "не публічно".

Журналістка Раміна Есхакзай навіть організувала зустріч (подкаст), щоб дати можливість блогеркам висловити позиції. Обговорювалася проблема російської культури в Україні, ставлення до мови. Мандзюк перепросила за різкі вислови, але поставила вимогу, щоб Алхім визнала, що її публічна поведінка була шкідливою для українського суспільства. Алхім натомість заявила — вона проукраїнська, любить українську мову, але думає російською, і тому так розмовляє, вважаючи, що бути українцем — це не лише говорити українською.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, блогерки Олена Мандзюк та Анна Алхім домовилися поїхати до українських захисників на Курський напрямок на фоні свого конфлікту.