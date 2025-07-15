Мандзюк поскаржилась, що після захисту української мови її заробітки обвалились
Українська блогерка Олена Мандзюк, відома своєю активною проукраїнською позицією, за останні 3 місяці заробила майже 494 тисячі гривень. Дохід зірки Instagram за останній рік впав у рази.
Дохід Мандзюк зменшився через її проукраїнську позицію. Наразі вона заробляє 163 тисячі гривень на місяць, про що відомила у своєму Instagram.
"Показую, як впав мій дохід через проукраїнську позицію. І так, я не приховую, скільки заробляю", — написала блогерка з Хмельницького.
Приміром, у 2024 році блогерка розповідала, що за місяць заробила понад пів мільйона гривень.
"В мене дорога реклама, я гарно роблю свою роботу та наполегливо працюю, просто покажу частину своїх офіційних доходів рандомно за один місяць! І перепрошую як мене харить "навіщо ми їй донатимо, щоб вона собі машини купувала?" — це пиз**ць! Вибачте за мат", — писала тоді Олена.
Скандал з Мандзюк та Алхім
Наприкінці весни Олена Мандзюк публічно звинуватила іншу блогерку Анну Алхім у прославлянні російської культури й закликала підписників відписатись від неї, згадуючи її колишні проросійські висловлювання, зокрема компліменти Путіну. Алхім відповіла, що мовний вибір — особиста справа, вона продовжить слухати російську музику, але "не публічно".
Журналістка Раміна Есхакзай навіть організувала зустріч (подкаст), щоб дати можливість блогеркам висловити позиції. Обговорювалася проблема російської культури в Україні, ставлення до мови. Мандзюк перепросила за різкі вислови, але поставила вимогу, щоб Алхім визнала, що її публічна поведінка була шкідливою для українського суспільства. Алхім натомість заявила — вона проукраїнська, любить українську мову, але думає російською, і тому так розмовляє, вважаючи, що бути українцем — це не лише говорити українською.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Олена Мандзюк визнала, що її діти можуть побити інших за спілкування "мовою терористів"
- Блогерці навіть погрожували вбивством.
Крім того, блогерки Олена Мандзюк та Анна Алхім домовилися поїхати до українських захисників на Курський напрямок на фоні свого конфлікту.