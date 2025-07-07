Олені Мандзюк, яка заступилась за українську мову, погрожують вбивством (фото)

Українська блогерка Олена Мандзюк заявила про нову хвилю погроз. Нещодавно вона стала на захист української мови, зокрема публічно сперечалася з іншою медійною особистістю Анною Алхім, яка відстоює своє право говорити російською.

Related video

Подробицями Мандзюк поділилась у своєму Instagram, звинувативши державу в бездіяльності щодо захисту громадяни від подібних випадків. За словами блогерки, серед повідомлень, які вона нещодавно отримала від незнайомців, були прямі погрози: "Переріжу горло, ходи і озирайся".

Жінка зауважила, що не боїться ані погроз, ані образ. Однак її лякає байдужість з боку державних структур.

Допис Олени Мандзюк Фото: Instagram

"Так багато… Ви собі навіть не уявляєте, що мені пишуть, хто мені пише… Це все ті самі прихильники московитого світу. І хто захищає мене від цього? Правильно, я сама і мої читачі", — зазначила вона.

Мандзюк погрожують вбивством

Мандзюк додала, що їй страшно від того, що "подібним людям" дозволяють продовжувати свою діяльність: "Поки держава це не врегулює… Якщо у вас є такий знайомий чи сусід, чи хтось ще інший, говоріть із ними, проводьте виховні бесіди, розповідайте, пояснюйте. Можливо, допоможе. Але не точно".

Вона також наголосила, що найбільшу тривогу викликає той факт, що їм дозволяють "знищувати країну зсередини".

Олена Мандзюк каже, що її лякає байдужість з боку держави Фото: Instagram

"Україна потопає не лише від ракет, а й від "какая разніца" і поки кращі щодня захищають на фронті, в тилу розквіт зросійщеного лайна", — підсумувала блогерка.

Мовний скандал

Блогерка Анна Алхім побувала разом із сином на хрестинах дітей Стасі Макеєвої. Урочистості проходили з розмахом — на гостей чекала насичена розважальна програма з конкурсами. Під час одного з конкурсів Алхім запросили на сцену й запропонували виконати пісню українською. Реакція жінки була несподіваною: вона помітно скривилася, закотила очі та щось невдоволено пробурмотіла, засвідчивши своє роздратування.

Цей момент потрапив на відео, яке швидко розлетілося у TikTok. Після цього один із користувачів Threads опублікував ролик із гнівним коментарем: "Було б чудово, якби українці масово викинули цю медійну гн*ду зі свого інфопростору". Скриншот цього допису з’явився в Instagram Олени Мандзюк, що стало початком відкритого конфлікту між нею та Алхім.

Анна у відповідь заявила, що українська ідентичність не зводиться лише до мови, та дозволила собі образливі висловлювання на адресу критиків. Своєю чергою Олена оприлюднила емоційне звернення, в якому звинуватила опонентку в проросійських поглядах, байдужості до війни та токсичній поведінці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Користувачі соцмереж обурені позицією Алхім щодо української мови.

Анна Алхім запропонувала "віддати" Харків і Одесу. Блогерку звинувачують у розпалюванні національної ворожнечі, погрозах або насильстві щодо державного чи громадського діяча та державній зраді.

Крім того, ми писали, хто із зірок повертається до російської мови.