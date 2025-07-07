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Стиль жизни

Елене Мандзюк, которая вступилась за украинский язык, угрожают убийством (фото)

Елена Мандзюк, украинский блогер
Елена Мандзюк заявила об угрозах | Фото: Instagram

Украинская блогерша Елена Мандзюк заявила о новой волне угроз. Недавно она стала на защиту украинского языка, в частности публично спорила с другой медийной личностью Анной Алхим, которая отстаивает свое право говорить на русском.

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Подробностями Мандзюк поделилась в своем Instagram, обвинив государство в бездействии по защите граждан от подобных случаев. По словам блогерши, среди сообщений, которые она недавно получила от незнакомцев, были прямые угрозы: "Перережу горло, ходи и оглядывайся".

Женщина отметила, что не боится ни угроз, ни оскорблений. Однако ее пугает равнодушие со стороны государственных структур.

Елена Мандзюк рассказала об угрозах
Сообщение Елены Мандзюк
Фото: Instagram

"Так много... Вы себе даже не представляете, что мне пишут, кто мне пишет... Это все те же сторонники московского мира. И кто защищает меня от этого? Правильно, я сама и мои читатели", — отметила она.

Мандзюк угрожают убийством

Мандзюк добавила, что ей страшно от того, что "подобным людям" позволяют продолжать свою деятельность: "Пока государство это не урегулирует... Если у вас есть такой знакомый или сосед, или кто-то еще другой, говорите с ними, проводите воспитательные беседы, рассказывайте, объясняйте. Возможно, поможет. Но не точно".

Она также отметила, что наибольшую тревогу вызывает тот факт, что им позволяют "уничтожать страну изнутри".

Елена Мандзюк с цветком в зубах
Елена Мандзюк говорит, что ее пугает равнодушие со стороны государства
Фото: Instagram

"Украина утопает не только от ракет, но и от "какая разница" и пока лучшие ежедневно защищают на фронте, в тылу расцвет русифицированного дерьма", — подытожила блогерша.

Языковой скандал

Блогерша Анна Алхим побывала вместе с сыном на крестинах детей Стаси Макеевой. Торжество проходило с размахом — гостей ждала насыщенная развлекательная программа с конкурсами. Во время одного из конкурсов Алхим пригласили на сцену и предложили исполнить песню на украинском. Реакция женщины была неожиданной: она заметно скривилась, закатила глаза и что-то недовольно пробормотала, засвидетельствовав свое раздражение.

Этот момент попал на видео, которое быстро разлетелось в TikTok. После этого один из пользователей Threads опубликовал ролик с гневным комментарием: "Было бы замечательно, если бы украинцы массово выбросили эту медийную гн*ду из своего инфопространства". Скриншот этого сообщения появился в Instagram Елены Мандзюк, что стало началом открытого конфликта между ней и Алхим.

Анна в ответ заявила, что украинская идентичность не сводится только к языку, и позволила себе оскорбительные высказывания в адрес критиков. В свою очередь Елена обнародовала эмоциональное обращение, в котором обвинила оппонентку в пророссийских взглядах, равнодушии к войне и токсичном поведении.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, мы писали, кто из звезд возвращается к русскому языку.