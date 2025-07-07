Елене Мандзюк, которая вступилась за украинский язык, угрожают убийством (фото)

Украинская блогерша Елена Мандзюк заявила о новой волне угроз. Недавно она стала на защиту украинского языка, в частности публично спорила с другой медийной личностью Анной Алхим, которая отстаивает свое право говорить на русском.

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Подробностями Мандзюк поделилась в своем Instagram, обвинив государство в бездействии по защите граждан от подобных случаев. По словам блогерши, среди сообщений, которые она недавно получила от незнакомцев, были прямые угрозы: "Перережу горло, ходи и оглядывайся".

Женщина отметила, что не боится ни угроз, ни оскорблений. Однако ее пугает равнодушие со стороны государственных структур.

Сообщение Елены Мандзюк Фото: Instagram

"Так много... Вы себе даже не представляете, что мне пишут, кто мне пишет... Это все те же сторонники московского мира. И кто защищает меня от этого? Правильно, я сама и мои читатели", — отметила она.

Мандзюк угрожают убийством

Мандзюк добавила, что ей страшно от того, что "подобным людям" позволяют продолжать свою деятельность: "Пока государство это не урегулирует... Если у вас есть такой знакомый или сосед, или кто-то еще другой, говорите с ними, проводите воспитательные беседы, рассказывайте, объясняйте. Возможно, поможет. Но не точно".

Она также отметила, что наибольшую тревогу вызывает тот факт, что им позволяют "уничтожать страну изнутри".

Елена Мандзюк говорит, что ее пугает равнодушие со стороны государства Фото: Instagram

"Украина утопает не только от ракет, но и от "какая разница" и пока лучшие ежедневно защищают на фронте, в тылу расцвет русифицированного дерьма", — подытожила блогерша.

Языковой скандал

Блогерша Анна Алхим побывала вместе с сыном на крестинах детей Стаси Макеевой. Торжество проходило с размахом — гостей ждала насыщенная развлекательная программа с конкурсами. Во время одного из конкурсов Алхим пригласили на сцену и предложили исполнить песню на украинском. Реакция женщины была неожиданной: она заметно скривилась, закатила глаза и что-то недовольно пробормотала, засвидетельствовав свое раздражение.

Этот момент попал на видео, которое быстро разлетелось в TikTok. После этого один из пользователей Threads опубликовал ролик с гневным комментарием: "Было бы замечательно, если бы украинцы массово выбросили эту медийную гн*ду из своего инфопространства". Скриншот этого сообщения появился в Instagram Елены Мандзюк, что стало началом открытого конфликта между ней и Алхим.

Анна в ответ заявила, что украинская идентичность не сводится только к языку, и позволила себе оскорбительные высказывания в адрес критиков. В свою очередь Елена обнародовала эмоциональное обращение, в котором обвинила оппонентку в пророссийских взглядах, равнодушии к войне и токсичном поведении.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Пользователи соцсетей возмущены позицией Алхим относительно украинского языка.

Анна Алхим предложила "отдать" Харьков и Одессу. Блогершу обвиняют в разжигании национальной вражды, угрозах или насилии в отношении государственного или общественного деятеля и государственной измене.

Кроме того, мы писали, кто из звезд возвращается к русскому языку.