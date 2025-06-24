"На пороге Третьей мировой": Анна Алхим предложила "отдать" Харьков и Одессу (видео)

Анна Алхим, против которой открыты три уголовных производства, заявила, что сейчас "карать" людей за русский язык не время, потому что есть другие проблемы.

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Блогершу Алхим обвиняют в разжигании национальной розни, угрозах или насилии в отношении государственного или общественного деятеля и государственной измене. И она выступила с новыми заявлениями, опубликовав ролики на своем Telegram-канале.

"Вы за***бали! По всей стране люди говорят на русском языке, а вы решили сейчас всех "карать". Других проблем нет?" – заявила Алхим.

Она обратила внимание на языковой конфликт, который уже более месяца длится в Украине и заявила, что люди публично "кэнселят" русскоязычных, хотя в стране хватает других более важных проблем.

"Мы на пороге Третьей мировой, в стане хаос… Я единственная проблема? Почему вы на Безуглую не обращаете внимание?" – заявила блогерша.

Днем ранее Алхим напомнила о скандале с ветераном и главным героем 13-го сезона романтического шоу "Холостяк" Александром "Тереном" Будько, который критиковал ее за то, что она не говорит на украинском.

"Если я не играю по вашим правилам вы сразу "отменить". Сегодня меня, завтра кого-то другого. Это не про справедливость. Это про агрессию и жажду контроля. Вы кричите про патриотизм, но действуете так, как будто цель не изменить страну, а найти новую жертву", — заявила Алхим.

Далее она продолжила тему, заявив, что если в Украине хотят "запретить все российское", то надо отдать Харьков и Одессу.

"Отмените людей, говорящих на русском. Отмените пол Украины, которые говорят на русском. Это ж нелюди по вашим словам. Отмените, поубивайте их и живите счастливо", — сообщила блогерша.

Также Алхим возмутилась работой волонтеров. По ее мнению, они во время войны "заработали себе на дорогие автомобили, квартиры и часы". Но не уточнила, кого имела в виду.

Кроме этого Анна Алхим заявила, что ее постоянно "таскают" на допросы. И сообщила, что она, говоря на русском языке, не нарушает законы Украины.

Напомним, ранее Анна Алхим прокомментировала свою встречу в прошлом месяце во Франции с тремя россиянами. По ее словам, они не были на родине 20 лет, а молчание о войне РФ против Украины — это "их выбор".

Народный депутат Украины Наталья Пипа 16 мая сообщила, что против Алхим открыто уголовное производство за "разжигание национальной вражды". 21 мая парламентарий заявила об открытии еще одного производства против блогера Анны Алхим по ст. 111 Уголовного кодекса Украины — о государственной измене.

В интервью 23 мая Алхим сказала, что не переживает из-за открытых против нее уголовных дел, остается в Киеве и не планирует никуда выезжать во время расследования.