"На порозі Третьої світової": Анна Алхім запропонувала "віддати" Харків і Одесу (відео)

Анна Алхім, проти якої відкрито три кримінальні провадження, заявила, що зараз "карати" людей за російську мову не на часі, бо є інші проблеми.

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Блогерку Алхім звинувачують у розпалюванні національної ворожнечі, погрозах або насильстві щодо державного чи громадського діяча та державній зраді. І вона виступила з новими заявами, опублікувавши ролики на своєму Telegram-каналі.

"Ви за***бали! По всій країні люди розмовляють російською мовою, а ви вирішили зараз усіх "карати". Інших проблем немає?" — заявила Алхім.

Вона звернула увагу на мовний конфлікт, який уже понад місяць триває в Україні, і заявила, що люди публічно "кенселять" російськомовних, хоча в країні вистачає інших важливіших проблем.

"Ми на порозі Третьої світової, у країні хаос... Я єдина проблема? Чому ви на Безуглу не звертаєте увагу?" — заявила блогерка.

Днем раніше Алхім нагадала про скандал із ветераном і головним героєм 13-го сезону романтичного шоу "Холостяк" Олександром "Тереном" Будьком, який критикував її за те, що вона не говорить українською.

"Якщо я не граю за вашими правилами, ви відразу "скасувати". Сьогодні мене, завтра когось іншого. Це не про справедливість. Це про агресію і жагу до контролю. Ви кричите про патріотизм, але дієте так, ніби мета не змінити країну, а знайти нову жертву", — заявила Алхім.

Далі вона продовжила тему, заявивши, що якщо в Україні хочуть "заборонити все російське", то треба віддати Харків і Одесу.

"Скасуйте людей, які говорять російською. Скасуйте пів України, які говорять російською. Це ж нелюди за вашими словами. Скасуйте, повбивайте їх і живіть щасливо", — повідомила блогерка.

Також Алхім обурилася роботою волонтерів. На її думку, вони під час війни "заробили собі на дорогі автомобілі, квартири та годинники". Але не уточнила, кого мала на увазі.

Окрім цього Анна Алхім заявила, що її постійно "тягають" на допити. І повідомила, що вона, говорячи російською мовою, не порушує законів України.

Нагадаємо, раніше Анна Алхім прокоментувала свою зустріч минулого місяця у Франції з трьома росіянами. За її словами, вони не були на батьківщині 20 років, а мовчання про війну РФ проти України — це "їхній вибір".

Народна депутатка України Наталія Піпа 16 травня повідомила, що проти Алхім відкрито кримінальне провадження за "розпалювання національної ворожнечі". 21 травня парламентарій заявила про відкриття ще одного провадження проти блогерки Анни Алхім за ст. 111 Кримінального кодексу України — про державну зраду.

В інтерв'ю 23 травня Алхім сказала, що не переймається через відкриті проти неї кримінальні справи, залишається в Києві і не планує нікуди виїжджати під час розслідування.