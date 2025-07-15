Мандзюк пожаловалась, что после защиты украинского языка ее заработки обвалились

Украинская блогерша Елена Мандзюк, известная своей активной проукраинской позицией, за последние 3 месяца заработала почти 494 тысячи гривен. Доход звезды Instagram за последний год упал в разы.

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Доход Мандзюк уменьшился из-за ее проукраинской позиции. Сейчас она зарабатывает 163 тысячи гривен в месяц, о чем сообщила в своем Instagram.

"Показываю, как упал мой доход из-за проукраинской позиции. И да, я не скрываю, сколько зарабатываю", — написала блогерша из Хмельницкого.

Елена Мандзюк раскрыла свои заработки Фото: instagram.com/elena_mandziuk

К примеру, в 2024 году блогерша рассказывала, что за месяц заработала более полумиллиона гривен.

"У меня дорогая реклама, я хорошо делаю свою работу и упорно работаю, просто покажу часть своих официальных доходов рандомно за один месяц! И извиняюсь как меня харит "зачем мы ей донатим, чтобы она себе машины покупала?" — это пиз**ц! Извините за мат", — писала тогда Елена.

Скандал с Мандзюк и Алхим

В конце весны Елена Мандзюк публично обвинила другую блогершу Анну Алхим в прославлении российской культуры и призвала подписчиков отписаться от нее, вспоминая ее прежние пророссийские высказывания, в частности комплименты Путину. Алхим ответила, что языковой выбор — личное дело, она продолжит слушать русскую музыку, но "не публично".

Журналистка Рамина Эсхакзай даже организовала встречу (подкаст), чтобы дать возможность блогершам высказать позиции. Обсуждалась проблема русской культуры в Украине, отношение к языку. Мандзюк извинилась за резкие высказывания, но потребовала, чтобы Алхим признала, что ее публичное поведение было вредным для украинского общества. Алхим взамен заявила — она проукраинская, любит украинский язык, но думает на русском, и поэтому так разговаривает, считая, что быть украинцем — это не только говорить на украинском.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, блогерши Елена Мандзюк и Анна Алхим договорились поехать к украинским защитникам на Курское направление на фоне своего конфликта.