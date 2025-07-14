Украинская блогерша Елена Мандзюк решила создать с подписчиками "токсичное комьюнити". Она признала, что ее дети могут избить других ребят за общение на "языке террористов".

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Блогерша сначала назвала себя "токсичным человеком ко всему московскому" и предложила подписчикам создать "токсичное комьюнити". Мнения людей по поводу разделились.

В частности, пользователи сетей советовали ей не разделять людей на русскоязычных и украиноязычных с малых лет. Такое развитие событий приведет к агрессии с детства.

"А потом удивляются, откуда войны возникают. Давайте все будем воспитывать агрессию в детях, нам же мало соседей конч***х. Давайте, чтобы наши были такими же", — написала одна из подписчиц.

В ответ на это блогерша Мандзюк написала, что ее дети "могут отп***ть другого ребенка, если он говорит на языке террористов, то есть на русском.

Другие пользователи отметили, что в рядах ВСУ воюют с врагом множество русскоязычных солдат с первых дней полномасштабной войны. Однако большинство подписчиков поддержали взгляды Мандзюк.

Напомним, образовательный омбудсмен Наталья Лещик давала учителям рекомендации по борьбе с русским языком среди учеников. Если учитель слышит русскую речь, он может сказать, что "не понимает суть вопроса".

Недавно "Укрпошта" попала в языковой скандал из-за продажи газеты на русском языке. Гендиректор предприятия Игорь Смелянский заметил, что в законе Украины о языке нет запрета на распространение русскоязычных изданий.