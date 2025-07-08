Русскоязычные в школе: образовательный омбудсмен рассказала, как наказывать учеников и учителей (видео)

Языковые скандалы в школах, которые возникают с русскоязычными учениками, учитель должен решать либо осторожными замечаниями, либо проявлением собственной принципиальной позиции. Например, вполне допустимо заявить, что не понимаешь русского и просить школьника говорить на государственном.

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Образовательный омбудсмен Наталья Лещик напомнила, что образовательный процесс включает как уроки, так и другие мероприятия и действия, которые происходят в школах. Это означает, что государственный язык должен звучать и во время уроков, и во время перерывов, совещаний, семинаров. Чиновница во время разговора с агентством "Укринформ" подчеркнула, что эти требования распространяются на учеников и учителей. Если учитель слышит русский язык, то может сказать, что он его не знает, не понимает и попросить говорить на украинском. Если же закон нарушает педагог, то вполне допустимы дисциплинарные меры воздействия, уточнила Лещик.

Языковые скандалы — Лещик о русском в школах см. с 47:29

Омбудсмен рассказала о языковом скандале, который произошел в неуказанном учебном заведении. По ее словам, учитель вызвал ученика, услышал русский язык и требовал, чтобы ребенок отвечал на украинском. После этого появилась жалоба с утверждениями, что замечание сопровождалось криком. Свидетели инцидента случайным образом записали ход событий. Аудиозапись прослушали и выяснили, что крика не было, а педагог общалась корректно. Лещик заявила, что никого не наказали.

"Мы эту жалобу отклонили, защитили учительницу и сказали, что она осуществляла все правильно, согласно действующему законодательству", — сказала она.

Чиновница также добавила, что для школьников не существует ответственности за применение негосударственного языка в образовательном процессе. Поэтому когда к ней звонят директора школ с вопросом, что делать, то она советует оказывать "мягкое влияние". Пример такого влияния — именно отказ от понимания русского.

Учителя находятся в другой ситуации, отметила омбудсмен. Если они нарушают языковой закон, то их могут наказать серьезнее.

"Учитель, который не придерживается этого, может быть привлечен к ответственности. Здесь может привлечь как руководитель, так и уполномоченный по защите государственного языка", — слышно на видео.

Языковые скандалы — детали

Отметим, в мае образовательный омбудсмен Надежда Лещик рассказала о последствиях языкового скандала в одной из школ Киева. По ее словам, речь идет о директоре учебного заведения, которая, как выяснилось, не владела украинским языком. Родители обратились с соответствующей жалобой: после изучения ситуации директора уволили.

Напоминаем, осенью 2025 года произошел языковой скандал в киевском салоне красоты, когда мастерица отказалась говорить с клиентками на украинском языке. Между тем правительство уволило языкового омбудсмена Тараса Кремня и планирует назначить вместо него актера с неоднозначной репутацией.