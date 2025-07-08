Російськомовні в школі: освітня омбудсменка розповіла, як карати учнів та вчителів (відео)

Мовні скандали в школах, які виникають з російськомовними учнями, вчитель повинен розв'язувати або обережними зауваженнями, або проявом власної принципової позиції. Наприклад, цілком допустимо заявити, що не розумієш російської й просити школяра говорити державною.

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Освітня омбудсменка Наталія Лещик нагадала, що освітній процес включає як уроки, так й інші заходи та дії, які відбуваються у школах. Це означає, що державна мова повинна лунати й під час уроків, і під час перерв, нарад, семінарів. Посадовиця у розмовы з агентством "Укрінформ" наголосила, що ці вимоги поширюються на учнів та вчителів. Якщо вчитель чує російську мову, то може сказати, що він її не знає, не розуміє і попросити говорити українською. Якщо ж закон порушує педагог, то цілком допустимі дисциплінарні заходи впливу, уточнила Лещик.

Мовні скандали - Лещик про російську у школах див. з 47:29

Омбудсменка розповіла про мовний скандал, який стався у невказаному навчальному закладі. З її слів, вчитель викликав учня, почув російську мову і вимагав, щоб дитина відповідала українською. Після цього з'явилась скарга з твердженням, що зауваження супроводжувалось криком. Свідки інциденту випадковим чином записали перебіг подій. Аудіозапис прослухали й з'ясували, що крику не було, а педагогиня спілкувалась коректно. Лещик заявила, що людину не покарали.

"Ми цю скаргу відхилили, захистили вчительку і сказали, що вона здійснювала все правильно, згідно з чинним законодавством", — сказала вона.

Посадовиця також додала, що для школярів не існує відповідальності за застосування недержавної під час освітнього процесу. Тому коли до неї телефонують директори шкіл з питанням, що робити, то вона радить чинити "м'який влив". Приклад такого впливу — саме відмова від розуміння російської.

Вчителі перебувають в іншій ситуації, зауважила омбудсманка. Якщо вони порушують мовний закон, то їх можуть покарати серйозніше.

"Вчитель, який не дотримується цього, може бути притягнений до відповідальності. Тут може притягнути як керівник, так і уповноважений з захисту державної мови", — чути на відео.

Мовні скандали — деталі

Зазначимо, у травні освітня омбудсменка Надія Лещик розповіла про наслідки мовного скандалу в одній зі шкіл Києва. З її слів, ідеться про директорку навчального закладу, яка, як з'ясувалось, не володіла українською мовою. Батьки звернулись з відповідною скаргою: після вивчення ситуації директорку звільнили.

Нагадуємо, восени 2025 року стався мовний скандал у київському салоні краси, коли майстриня відмовилась говорити з клієнтками українською мовою. Тим часом уряд звільнив мовного омбудсмена Тараса Кременя і планує призначити замість нього актора з неоднозначною репутацією.