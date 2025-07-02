Тарас Кремінь більше не мовний омбудсмен: його каденція скінчилась, — подробиці

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови, тому що закінчився строк призначення.

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Тарас Кремінь завершує виконання обов'язків 8 липня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Сам мовний омбудсмен вважає, що уряд не захотів удруге висунути його на цю посаду, оскільки він діяв незалежно та вказував на недоліки у проведенні мовної політики.

"У мене на це відповідь одна, і ось яка. Яким є статус уповноваженого із захисту державної мови? Ось тут, у статті 49 закону про мову сказано: уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від інших державних органів та посадових осіб. Я був незалежним і незручним, бо вказував на недоліки у проведенні державної мовної політики, пропонував забагато ініціатив… Ініціативи, до речі, у більшості своїй були втілені", — казав Тарас Кремінь у інтерв'ю наприкінці червня.

Перед офіційним звільненням Тарас Кремінь поширював у соцмережах заяви українських діячів культури та політиків, які висловили йому підтримку.

Як обирають нового мовного омбудсмена

Науковець Тарас Кремінь обіймає посаду мовного омбудсмена із липня 2020 року. Однак його п’ятирічна каденція вже спливає.

Контракт із Кременем могли б продовжити. Його кандидатуру на розгляд мав би висунути один із трьох суб’єктів: Міністерство юстиції, Міністерство культури і стратегічних комунікацій або уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Але міністерка юстиції Ольга Стефанішина висунула кандидатуру актора Олександра Завальського, міністр культури Микола Точицький запропонував — історика Павла Полянського, а омбудсмен Дмитро Лубінець — викладачку Олену Івановську.

Мовного омбудсмена призначає Кабінет Міністрів за результатами відкритого рейтингового голосування.

Нагадаємо, група народних депутатів написала звернення до Кабінету міністрів з проханням про чинного мовного омбудсмена Тараса Кременя. Нардепи пропонували повторно призначити Кременя на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Водночас політики нагадали про "гуманітарні вимоги" Російської Федерації, які загрожують українцям.

А 27 червня Тарас Кремінь пояснив, чому Вєрку Сердючку не покарають за виступи російською мовою.