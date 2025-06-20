В Україні може з'явитися новий мовний омбудсмен: на посаду висувають відомого актора

Заслуженого артиста України Олександра Завальського запропонували на посаду уповноваженого із захисту державної мови. Нинішній омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що хоче ще попрацювати.

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Кандидатуру актора Кабінету міністрів запропонувала віцепрем'єрка України з питань європейської інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. Про це вона розповіла агентству "Інтефакс-Україна".

Актор, за словами чиновниці, формально відповідає всім критеріям. На запитання, чому в Кабміні не розглядатимуть кандидатуру чинного мовного омбудсмена Тараса Кременя, віцепрем'єрка сказала, що кандидатуру Завальського запропонували раніше.

Кандидатуру Тараса Кременя просили схвалити українські діячі культури. Хто саме просив про це, не уточнюється.

"Вдячна пану Тарасу за роботу... Він пробув на цій посаді 5 років. Я впевнена, що в нас немає монополії на посади. Це не посада судді, яку обіймають довічно. Абсолютно нормально, що в цій великій країні є ще люди, які можуть обіймати цю посаду", — пояснила Стефанишина майбутнє призначення.

Як в Україні призначають мовного омбудсмена?

За законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовного омбудсмена призначає на посаду і звільняє Кабінет міністрів. Кандидатів представляють уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерство юстиції та Міністерство культури.

Уповноваженого із захисту державної мови призначають на п'ять років, він може обійняти посаду повторно, але не втретє.

Цього разу на посаду мовного омбудсмена уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець подавав кандидатуру доктора філологічних наук Олени Івановської. Перший заступник міністра культури Галина Григоренко подала кандидатуру заступника держсекретаря Кабміну Павла Полянського.

Стефанишина спочатку подала кандидатуру старшого наукового співробітника Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Ірини Коваль-Фучило. Згодом вона зняла свою кандидатуру.

Позиція Тараса Кременя

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Тарас Кремінь заявив, що з ним не консультувалися щодо його повторного призначення. Сам він зацікавлений продовжити роботу.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Київської області звільнили директора школи за порушення мовного законодавства.

Фокус раніше детально описував виклики, з якими стикається процес українізації. Молодь дедалі частіше використовує російську мову в побуті.