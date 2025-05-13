Директора школи в Київській області звільнили за розмови російською мовою, — омбудсмен

Директор школи ігнорувала зауваження батьків учнів щодо необхідності дотримуватися мовного закону. Жінка відповідала, що їй зручно говорити російською мовою.

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Скарги на неї подали батьки учнів, повідомила освітній омбудсменка Надія Ліщик.

Акцент вона зробила на тому, що серед батьків учнів є й військовослужбовці. Директорка не реагувала на численні зауваження щодо необхідності використання української мови. Жінка відповідала, що їй зручно спілкуватися російською.

Заявники зазначили, що директорка не спілкується державною мовою в розмовах зі школярами, їхніми батьками, працівниками закладу та на заходах у школі. Батьки надали омбудсмену необхідні відеодокази.

За відомостями Лещик, ще 2021 року директорці рекомендували подати документи для підтвердження рівня володіння українською мовою. Сертифіката станом на квітень 2025 року вона не подавала.

Результати атестації у квітні 2025 року встановили її невідповідність займаній посаді. Як наслідок, директорку школи звільнили наказом начальника органу управління освіти.

Лещик нагадала, що згідно з частиною 2 статті 26 Закону України "Про освіту" директора школи призначає засновник із числа претендентів, які вільно володіють українською мовою. Стаття 7 цього ж закону говорить, що мовою освітнього процесу є українська.

Нагадаємо, український актор Богдан Бенюк розповідав, як відучити дітей від використання російської мови. Він всерйоз пропонував для цього застосовувати прут.

В Одесі мобілізували мовного активіста Олександра Леоненка. У відповідь на дії воєнкомів він просив влаштувати максимальний суспільний розголос і вимагав відстрочки.