Директора школы в Киевской области уволили за разговоры на русском языке, – омбудсмен

Директор школы игнорировала замечания родителей учеников по поводу необходимости соблюдать языковой закон. Женщина отвечала, что ей удобно говорить на русском языке.

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Жалобы на нее подали родители учеников, сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Акцент она сделала на том, что среди родителей учеников есть и военнослужащие. Директор не реагировала на многочисленные замечания по поводу необходимости использования украинского языка. Женщина отвечала, что ей удобно общаться на русском.

Заявители отметили, что директор не общается на государственном языке в разговорах со школьниками, их родителями, работниками учреждения и на мероприятиях в школе. Родители предоставили омбудсмену необходимые видеодоказательства.

По сведениям Лещик, еще в 2021 году директору рекомендовали подать документы для подтверждения уровня владения украинским языком. Сертификата по состоянию на апрель 2025 года она не подавала.

Результаты аттестации в апреле 2025 года установили ее несоответствие занимаемой должности. Как следствие, директора школы уволили приказом начальника органа управления образования.

Лещик напомнила, что согласно части 2 статьи 26 Закона Украины "Об образовании" директора школы назначает учредитель из числа претендентов, свободно владеющих украинским языком. Статья 7 этого же закона гласит, что языком образовательного процесса является украинский.

Напомним, украинский актер Богдан Бенюк рассказывал, как отучить детей от использования русского языка. Он всерьез предлагал для этого применять прут.

В Одессе мобилизовали языкового активиста Александра Леоненко. В ответ на действия военкомов он просил устроить максимальную общественную огласку и требовал отсрочки.