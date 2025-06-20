В Украине может появиться новый языковой омбудсмен: на пост выдвигают известного актера

Заслуженного артиста Украины Александра Завальского предложили на должность уполномоченного по защите госязыка. Нынешний омбудсмен Тарас Креминь заявил, что хочет еще поработать.

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Кандидатуру актера Кабинету министров предложила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина. Об этом она рассказала агентству "Интефакс-Украина".

Актер, по словам чиновницы, формально отвечает всем критериям. На вопрос, почему в Кабмине не будут рассматривать кандидатуру действующего языкового омбудсмена Тараса Кременя, вице-премьер сказала, что кандидатуру Завальского предложили раньше.

Кандидатуру Тараса Кременя просили одобрить украинские деятели культуры. Кто именно просил об этом, не уточняется.

"Благодарна господину Тарасу за работу… Он пробыл на этой должности 5 лет. Я уверена, что у нас нет монополии на должности. Это не должность судьи, которую занимают пожизненно. Совершенно нормально, что в этой большой стране есть еще люди, которые могут занимать этот пост", — объяснила Стефанишина будущее назначение.

Как в Украине назначают языкового омбудсмена?

По закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языкового омбудсмена назначает на должность и увольняет Кабинет министров. Кандидатов представляют уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство юстиции и Министерство культуры.

Уполномоченного по защите госязыка назначают на пять лет, он может занять должность повторно, но не в третий раз.

В этот раз на должность языкового омбудсмена уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подавал кандидатуру доктора филологических наук Елены Ивановской. Первый замминистра культуры Галина Григоренко подала кандидатуру заместителя госсекретаря Кабмина Павла Полянского.

Стефанишина сначала подала кандидатуру старшего научного сотрудника Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М. Т. Рыльского Ирины Коваль-Фучило. Впоследствии она сняла свою кандидатуру.

Позиция Тараса Креминя

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Тарас Креминь заявил, что с ним не консультировались по поводу его повторного назначения. Сам он заинтересован продолжить работу.

Напомним, в одной из школ Киевской области уволили директора школы за нарушение языкового законодательства.

Фокус ранее детально описывал вызовы, с которыми сталкивается процесс украинизации. Молодежь все чаще использует русский язык в быту.