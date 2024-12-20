Украинизация под угрозой: почему молодежь выбирает русский язык

Процесс украинизации сталкивается с новыми вызовами. В частности, среди молодежи наблюдается уменьшение использования украинского языка в образовании, социальных сетях и быту. Влияние российских медиа и двуязычие в семьях приводят к замедлению этого процесса, что ставит под угрозу языковую идентичность страны.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил о признаках замедления процесса украинизации в 2024 году.

Он отметил, что российский враг продолжает противодействовать украинской идентичности, влияя на сознание молодых украинцев через социальные сети, телеграмм-каналы и медиапространство, особенно на юге и востоке страны.

Кремень подчеркнул, что наблюдается уменьшение доли участников образовательного процесса, которые считают украинский язык родным: среди учеников — на 17%, родителей — на 11%, учителей — на 8%.

Также уменьшились показатели использования украинского языка в образовательной среде и возросло присутствие русского языка в интернет-пространстве и социальных сетях.

Особое беспокойство вызывает языковая среда среди молодежи. Только 37% учеников общаются с друзьями на украинском языке, а 39% — дома. Кроме того, на 10% уменьшилось количество учеников, которые предпочитают украинский язык в интернете.

Замедление украинизации: почему это происходит

"Проблематика, которую я озвучивал, заключается в замедлении процесса украинизации в определенных сферах, таких как образование, интернет и частное общение. Это взаимосвязанные среды, которые создают замкнутый круг. Например, двуязычие в семье приводит к двуязычию в образовательном процессе и, наконец, в соцсетях", — говорит Фокусу Креминь.

По словам омбудсмена, согласно мониторингу Государственной службы качества образования за последние годы, учителя, ученики и родители подтверждают уменьшение использования украинского языка в образовательном процессе. Эта тенденция заметна в школах, особенно во время дистанционного обучения, когда преподаватели чаще прибегали к использованию русскоязычных материалов.

Также анализ активности молодежи в социальных сетях, по типу TikTok и Instagram, показал уменьшение доли украинского контента. Это особенно касается школьников и студентов — той категории, которая имеет наибольшее влияние на языковые перспективы страны. А вот данные Украинского института книги свидетельствуют о положительной динамике чтения на украинском языке. Однако языковая двойственность в быту и образовательной среде остается проблемой.

"Поэтому взяв эти три исследования, несложно понять, что речь о молодых украинцах, которые лишены устойчивой языковой среды в образовательном процессе. Соответственно это влияет на их языковую культуру и поведение в социальных сетях, где их никто не ограничивает. Соответственно это следствие двуязычного режима в домашней среде", — продолжает языковой омбудсмен.

Тарас Креминь подчеркивает, что этот якобы спад украинизации — не является чем-то внезапным. Исследования, которые проводились ранее проводились среди взрослого населения и не брались в учет дети до 18 лет, которые на тот момент в основном были на дистанционном обучении.

Во время зум-конференций, Google Meet и т.д., учителя позволяли себе использовать государственный язык лишь фрагментарно. Это могли быть отдельные части уроков, фильмов или текстов, или выполнение заданий и принятие зачетов на государственном языке. Такая ситуация наблюдалась как в школах, так и в университетах.

Однако после возвращения к очному обучению Министерство образования и другие учреждения смогли организовать опрос среди участников образовательного процесса. В частности, Государственная служба качества образования провела исследование в открытом формате с помощью собственных методологий.

"Результаты свидетельствуют, что в целом в Украине наблюдается положительная динамика по использованию государственного языка. Однако почти никто не проводил системных опросов среди детей. Именно в этом кроется основная угроза, поскольку отсутствие исследований среди молодых может скрывать реальные проблемы", — говорит омбудсмен.

Украинские дети за границей: какой язык учат и как это влияет на будущее страны

Креминь подчеркивает, что на сегодня Украина не имеет полной информации о ситуации с детьми за рубежом. Там находится около полумиллиона украинских детей вместе с их родителями. По его словам, сейчас поступают жалобы, например, из Берлина или Праги, что часть украинских граждан хочет учиться на русском языке. Более того, некоторые украинцы, вместо того чтобы обращаться в субботние или воскресные украинские школы, пошли в учебные центры, созданные структурами страны-агрессора.

"Это вопрос серьезный. Мы видим, как вражеская пропаганда действует через их центры, образовательные инициативы и культурные проекты. Такая ситуация является вызовом для нашей национальной безопасности. Большая надежда на ближайшие заседания, инициированные Минкультом, на которых мы будем просить все министерства сосредоточиться на вопросе украинского языка. Нужно системно подходить к этому вопросу, ведь язык — это не только компетенция Уполномоченного по защите государственного языка. Этот вопрос конституционный, он касается каждого украинца", — говорит омбудсмен.

Также есть определенные информационные угрозы, например, через социальные сети. В TikTok и Telegram распространяются российские нарративы, особенно влияющие на молодежь. Сегодня нужно серьезно рассматривать вопрос регулирования интернета на территории Украины. Это должно стать приоритетом как для Уполномоченного, так и для Совета национальной безопасности.

"Вопрос защиты украинского языка значительно глубже, чем может показаться. Это не только культурный вопрос — это основа нашей государственности и национальной идентичности. Нам необходимо расставить все акценты и обеспечить надлежащую защиту языка как части нашей конституционной системы", — отмечает Креминь.

Омбудсман призвал родителей внимательнее относиться к воспитанию своих детей, побуждать их к общению на украинском языке в школе, дома, в социальных сетях и при выборе культурных продуктов. Он подчеркнул, что от того, на каком языке общаются дети сейчас, зависит языковое будущее Украины.

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