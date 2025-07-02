Тарас Креминь больше не языковой омбудсмен: его каденция закончилась, — подробности

Кабинет Министров принял решение об увольнении Тараса Кремня с должности Уполномоченного по защите государственного языка, потому что истек срок назначения.

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Тарас Кремень завершает исполнение обязанностей 8 июля, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Сам языковой омбудсмен считает, что правительство не захотело во второй раз выдвинуть его на эту должность, поскольку он действовал независимо и указывал на недостатки в проведении языковой политики.

"У меня на это ответ один, и вот какой. Каков статус уполномоченного по защите государственного языка? Вот здесь, в статье 49 закона о языке сказано: уполномоченный осуществляет свою деятельность независимо от других государственных органов и должностных лиц. Я был независимым и неудобным, потому что указывал на недостатки в проведении государственной языковой политики, предлагал много инициатив... Инициативы, кстати, в большинстве своем были воплощены", — говорил Тарас Кремень в интервью в конце июня.

Перед официальным освобождением Тарас Кремень распространял в соцсетях заявления украинских деятелей культуры и политиков, которые выразили ему поддержку.

Как выбирают нового языкового омбудсмена

Ученый Тарас Кремень занимает должность языкового омбудсмена с июля 2020 года. Однако его пятилетняя каденция уже истекает.

Контракт с Кремнем могли бы продлить. Его кандидатуру на рассмотрение должен был бы выдвинуть один из трех субъектов: Министерство юстиции, Министерство культуры и стратегических коммуникаций или уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Но министр юстиции Ольга Стефанишина выдвинула кандидатуру актера Александра Завальского, министр культуры Николай Точицкий предложил — историка Павла Полянского, а омбудсмен Дмитрий Лубинец — преподавательницу Елену Ивановскую.

Языкового омбудсмена назначает Кабинет Министров по результатам открытого рейтингового голосования.

Напомним, группа народных депутатов написала обращение к Кабинету министров с просьбой о действующем языковом омбудсмене Тарасе Кременя. Нардепы предлагали повторно назначить Креминя на должность Уполномоченного по защите государственного языка. В то же время политики напомнили о "гуманитарных требованиях" Российской Федерации, которые угрожают украинцам.

А 27 июня Тарас Кремень объяснил, почему Верку Сердючку не накажут за выступления на русском языке.