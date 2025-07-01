Верят в здравый смысл: нардепы предлагают не увольнять Кремня с должности языкового омбудсмена

Группа народных депутатов написала обращение к Кабинету министров с просьбой о действующем языковом омбудсмене Тарасе Кременя. Нардепы предлагают повторно назначить Креминя на должность Уполномоченного по защите государственного языка. При этом политики напомнили о "гуманитарных требованиях" Российской Федерации, которые угрожают украинцам.

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Депутатское обращение подписали 22 народных избранника. Они уверены, что Кремень качественно выполнял должностные обязанности и поэтому стоит повторного назначения. Политики объяснили, что в данных условиях важно сохранить "главные векторы государственной языковой политики", говорится в документе, который нардеп Сергей Рудик опубликовал на странице Facebook.

Документ адресован министру юстиции, министру культуры, Уполномоченному по защите прав человека. Суть предложения — повторно подать Тараса Кремня на должность языкового омбудсмена и поддержать кандидата. Автор сообщения объяснил, что "верит в остатки здравого смысла и инстинкта самосохранения людей", которые будут принимать решения.

"Отдельно подчеркну, что сейчас важно не допустить ослабления института Уполномоченного на фоне требований России уступок в гуманитарном блоке вопросов, в том числе языковом", — написал Рудик.

В заметке Рудика указано, что идею поддержали парламентарии из разных политических сил — из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина", "За будущее". Он перечислил фамилии подписантов: среди них — Наталья Пипа, Николай Княжицкий, София Федина, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Георгий Мазурашу и другие. По словам Рудика, единственные, к кому не обращались — к бывшим членам запрещенной ОПЗЖ.

Увольнение языкового омбудсмена — обращение нардепов по Кременю Фото: Facebook

Увольнение языкового омбудсмена — детали

На странице Facebook Тараса Кремня опубликовано сообщение со словами благодарности нардепам, которые подписали обращение. При этом языковой омбудсмен заявил, что есть "риск уничтожения институции".

Креминь стал уполномоченным по защите государственного языка 8 июля 2020 года. Согласно закону о языковом омбудсмене, он находится в должности пять лет, и этот срок истекает 8 июля 2025 года. Указано, что на данную должность человека назначают после голосования в Кабмине (должно быть большинство голосов). При этом возможно повторное назначение, но запрещено третье. Представление кандидатур завершается за три месяца до окончания срока полномочий (обращение нардепов зарегистрировано аппаратом ВР 26 июня).

Увольнение языкового омбудсмена — детали закона об Уполномоченном по защите государственного языка Фото: Скриншот

Отметим, 20 июня Фокус писал о возможном новом языковом омбудсмене на замену Тарасу Кременю. Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина рассказала агентству "Интефакс-Украина", что ведомство предлагает заслуженного артиста Украины Александра Завальского. По словам министра, кандидат формально соответствует всем требованиям. В то же время Стефанишина отметила, что о повторном избрании Кремня говорили украинские деятели культуры, но их обращение поступило позже.

Напоминаем, 27 июня Тарас Кремень объяснил, почему Верку Сердючку не накажут за выступления на русском языке.