Вірять у здоровий глузд: нардепи пропонують не звільняти Кременя з посади мовного омбудсмена

Група народних депутатів написала звернення до Кабінету міністрів з проханням про чинного мовного омбудсмена Тараса Кременя. Нардепи пропонують повторно призначити Кременя на посаду Уповноваженого з захисту державної мови. При цьому політики нагадали про "гуманітарні вимоги" Російської Федерації, які загрожують українцям.

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Депутатське звернення підписали 22 народних обранці. Вони впевнені, що Кремінь якісно виконував посадові обов'язки і тому вартий повторного призначення. Політики пояснили, що за даних умов важливо зберегти "головні вектори державної мовної політики", ідеться у документі, який нардеп Сергій Рудик опублікував на сторінці Facebook.

Документ адресований міністру юстиції, міністру культури, Уповноваженому з захисту прав людини. Суть пропозиції — повторно подати Тараса Кременя на посаду мовного омбудсмена та підтримати кандидата. Автор допису пояснив, що "вірить у залишки здорового глузду й інстинкту самозбереження людей", які прийматимуть рішення.

"Окремо наголошу, що зараз важливо не допустити ослаблення інституту Уповноваженого на фоні вимог Росії поступок у гуманітарному блоці питань, у тому числі мовному", — написав Рудик.

У дописі Рудика вказано, що ідею підтримали парламентарі з різних політичних сил — з фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос", "Батьківщина", "За майбутнє". Він перелічив прізвища підписантів: серед них — Наталія Піпа, Микола Княжицький, Софія Федина, Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко, Георгій Мазурашу та інші. Зі слів Рудика, єдині, до кого не звертались — до колишніх членів забороненої ОПЗЖ.

Звільнення мовного омбудсмена - звернення нардепів щодо Кременя Фото: Facebook

Звільнення мовного омбудсмена — деталі

На сторінці Facebook Тараса Кременя опубліковано допис зі словами подяки нардепам, які підписали звернення. При цьому мовний омбудсмен заявив, що є "ризик знищення інституції".

Кремінь став уповноваженим з захисту державної мови 8 липня 2020 року. Відповідно до закону про мовного омбудсмена, він перебуває на посаді п'ять років, і цей термін спливає 8 липня 2025 року. Вказано, що на дану посаду людину призначають після голосування у Кабміні (має бути більшість голосів). При цьому можливе повторне призначення, але заборонене третє. Подання кандидатур завершується за три місяці до закінчення строку повноважень (звернення нардепів зареєстроване апаратом ВР 26 червня).

Звільнення мовного омбудсмена - деталі закону про Уповноваженого з захисту державної мови Фото: Скриншот

Зазначимо, 20 червня Фокус писав про можливого нового мовного омбудсмена на заміну Тарасу Кременю. Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина розповіла агентству "Інтефакс-Україна", що відомство пропонує заслуженого артиста України Олександра Завальського. Зі слів міністерки, кандидат формально відповідає усім вимогам. Водночас Стефанішина зауважила, що про повторне обрання Кременя говорили українські діячі культури, але їхнє звернення надійшло пізніше.

Нагадуємо, 27 червня Тарас Кремінь пояснив, чому Вєрку Сердючку не покарають за виступи російською мовою.