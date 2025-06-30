Языковой скандал в "Укрпоште": в компании ответили, почему продают детские газеты на русском

Основательница школы украинского языка во Львове и блогер Алина Острожская опубликовала в сети фото газеты на русском языке, которую ее подписчица увидела в отделении АО "Укрпошта". Генеральный директор предприятия Игорь Смелянский ответил, что в законе Украины запрета на распространение русскоязычных изданий нет.

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Алина Острожская опубликовала на своей странице в Instagram присланные подписчицей фотографии русскоязычной газеты "Календарь" 26 июня. На фото — издание с раскраской, ориентированное на детей.

Киевлянка нашла русскоязычную детскую газету в отделении Укрпочты Фото: Instagram / alina_ostrozka Клиентка "Укрпочты" нашла в отделении русскоязычную детскую газету Фото: Instagram / alina_ostrozka

По словам подписчицы Острожской, эту газету она увидела в отделении 03150 в Киеве.

В отделении "Укрпочты" предлагают подписку на детскую русскоязычную газету Фото: Instagram / alina_ostrozka На "Укрпочте" можно подписаться на детскую газету "Календарь" на русском языке Фото: Instagram / alina_ostrozka

В каталоге периодических изданий на сайте "Укрпошта" можно найти детскую и молодежную газету "Календарь" по индексу 35328. В описании к ней указано, что языком медиа является русский.

В каталоге периодических изданий "Укрпошти" есть газета "Календарь" на русском языке Фото: скриншот

Почему "Укрпошта" продает газеты на русском языке

Генеральный директор АТ "Укрпошта" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook 30 июня ответил, что украинское законодательство не содержит запрета на распространение русскоязычных изданий. Он отметил, что пресса на иностранном языке — английском, русском или любом другом — должна лишь иметь аналог на украинском.

Смелянский отреагировал на обвинения относительно русскоязычной газеты в отделении "Укрпошти" Фото: скриншот Смелянский объяснил, что продажа русскоязычных медиа не запрещена законом Фото: скриншот

Смелянский пояснил, что мог бы единолично запретить продажу русскоязычной продукции в отделениях, но это было бы "авторитаризмом и беззаконием", а Украину от РФ отличает верховенство права и свобода слова.

"Поэтому, подытоживая: считает ли гражданин Смелянский, что закон устарел и его нужно изменить? Частично — да. Хотя и там не будет простых решений. Условно — имеет ли право бабушка в 70 лет разгадывать кроссворд на русском? Я считаю, что она имеет такое право, чтобы у нее Альцгеймер не развился. Может ли гражданин Смелянский, занимая пост генерального директора "Укрпошти", использовать свое служебное положение, чтобы исправить недостатки законодательства? Нет. Может ли генеральный директор "Укрпошти" принять нужный закон? Тоже нет", — написал гендиректор.

Смелянский утверждает, что касался вопроса запрета русскоязычной прессы во время встречи с издателями Фото: скриншот

Отметим, учредителем и акционером предприятия почтовой связи "Укрпошта" является государство. Акционерное общество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины.

Напомним, украинская актриса Марина Кошкина в опубликованном 29 июня интервью раскритиковала родителей, которые воспитывают детей на русском языке. Актриса, которая раньше сама говорила на русском, рассказала, что сейчас для нее это болезненный вопрос, и она мечтает, чтобы язык врага как можно скорее исчез из украинского пространства.

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой 21 июня призвала делать замечания родителям, если дети общаются на русском, даже на детских площадках.