Мовний скандал в "Укрпошті": в компанії відповіли, чому продають дитячі газети російською

Засновниця школи української мови у Львові та блогерка Аліна Острозька опублікувала в мережі фото газети російською мовою, яку її підписниця побачила у відділенні АТ "Укрпошта". Генеральний директор підприємства Ігор Смілянський відповів, що в законі України заборони на розповсюдження російськомовних видань немає.

Related video

Аліна Острозька опублікувала на своїй сторінці в Instagram надіслані підписницею світлини російськомовної газети "Календар" 26 червня. На фото — видання з розмальовкою, орієнтоване на дітей.

Киянка знайшла російськомовну дитячу газету у відділенні Укрпошти Фото: Instagram / alina_ostrozka Клієнтка "Укрпошти" знайшла у відділенні російськомовну дитячу газету Фото: Instagram / alina_ostrozka

За словами підписниці Острозької, цю газету вона побачила у відділенні 03150 у Києві.

У відділенні "Укрпошти" пропонують підписку на дитячу російськомовну газету Фото: Instagram / alina_ostrozka На "Укрпошті" можна підписатися на дитячу газету "Календарь" російською мовою Фото: Instagram / alina_ostrozka

У каталозі періодичних видань на сайті "Укрпошти" можна знайти дитячу та молодіжну газету "Календарь" за індексом 35328. В описі до неї зазначено, що мовою медіа є російська.

В каталозі періодичних видань "Укрпошти" є газета "Календарь" російською мовою Фото: скриншот

Чому "Укрпошта" продає газети російською мовою

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook 30 червня відповів, що українське законодавство не містить заборони на розповсюдження російськомовних видань. Він зазначив, що преса іноземною мовою — англійською, російської чи будь-якою іншою — повинна лише мати аналог українською.

Смілянський відреагував на звинувачення щодо російськомовної газети у відділенні Укрпошти Фото: скриншот Смілянський пояснив, що продаж російськомовних медіа не заборонений законом Фото: скриншот

Смілянський пояснив, що міг би одноосібно заборонити продаж російськомовної продукції у відділеннях, але це було б "авторитаризмом і беззаконням", а Україну від РФ відрізняє верховенство права та свобода слова.

"Тому, підсумовуючи: чи вважає громадянин Смілянський, що закон застарів і його потрібно змінити? Частково — так. Хоча і там не буде простих рішень. Умовно — чи має право бабуся в 70 років розгадувати кросворд російською? Я вважаю, що вона має таке право, щоб у неї Альцгеймер не розвинувся. Чи може громадянин Смілянський, займаючи пост генерального директора "Укрпошти", використати своє службове становище, щоб виправити недоліки законодавства? Ні. Чи може генеральний директор "Укрпошти" прийняти потрібний закон? Теж ні", — написав гендиректор.

Смілянський стверджує, що торкався питання заборони російськомовної преси під час зустрічі з видавцями Фото: скриншот

Зазначимо, засновником і акціонером підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" є держава. Акціонерне товариство належить Міністерству інфраструктури України.

Нагадаємо, українська акторка Марина Кошкіна в опублікованому 29 червня інтерв'ю розкритикувала батьків, які виховують дітей російською мовою. Акторка, яка раніше сама говорила російською, розповіла, що зараз для неї це болюче питання, і вона мріє, щоб мова ворога якомога швидше зникла з українського простору.

Українська письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой 21 червня закликала робити зауваження батькам, якщо діти спілкуються російською, навіть на дитячих майданчиках.