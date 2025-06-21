"Шикувати батьків зросійщених дітей": Ніцой закликала робити зауваження, якщо діти спілкуються російською

Українська письменниця та громадська діячка Лариса Ніцой вважає, що треба активніше пояснювати, що спілкуватись російською неприпустимо. І рекомендувала починати із дитячих майданчиків.

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На думку Ніцой громадяни мають контролювати інших, якщо чують російську мову навіть від дітей, тобто батьки на майданчиках повинні "шикувати батьків зросійщених дітей" і робити їм зауваження. Про це вона заявила в ефірі каналу NTA.

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"Чуєш, тату чи мамо, зроби так, щоб я від твоєї дитини при своїй дитині не чув москальської мови. Навчи дитину говорити українською в Україні. Не будь ворогом народу й власної дитини", — заявила Лариса Ніцой.

На її думку, дати все одно підуть у дитячий садочок, а потім і у школу, де будуть спілкуватись українською.

"Там українська мова. Для чого ти їй подвоюєш стрес? Чому ти не любиш свою дитину?" – сказала Ніцой.

Вона також додала, що таку саму позицію слід займати і у сфері обслуговування — за її словами, російськомовних працівників потрібно "гнати копняками".

"Тобто кожен на своєму місці проводить отаку українізацію і врешті ми таки збудуємо українську країну попри владу. Владі просто прийдеться з цим змиритися", - резюмувала Ніцой.

Нагадаємо, на початку 2025 року Лариса Ніцой вже потрапляла в мовний скандал. Таксист спілкувався з нею російською, письменниця обурилась, потім з'ясувалось, що він ветеран війни із Росією.

Також вона критикувала народну артистку України Ларису Кадочникову після того, як акторка відмовилася переходити на українську мову під час публічного виступу.