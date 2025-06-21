"Строить родителей обрусевших детей": Ницой призвала делать замечания, если дети общаются на русском

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой считает, что надо активнее объяснять, что общаться на русском недопустимо. И рекомендовала начинать с детских площадок.

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По мнению Ницой граждане должны контролировать других, если слышат русский язык даже от детей, то есть родители на площадках должны "строить родителей обрусевших детей" и делать им замечания. Об этом она заявила в эфире канала NTA.

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"Слышишь, папа или мама, сделай так, чтобы я от твоего ребенка при своем ребенке не слышал москальской речи. Научи ребенка говорить на украинском в Украине. Не будь врагом народа и собственного ребенка", — заявила Лариса Ницой.

По ее мнению, дать все равно пойдут в детский сад, а потом и в школу, где будут общаться на украинском.

"Там украинский язык. Для чего ты ей удваиваешь стресс? Почему ты не любишь своего ребенка?" — сказала Ницой.

Она также добавила, что такую же позицию следует занимать и в сфере обслуживания — по ее словам, русскоязычных работников нужно "гнать пинками".

"То есть каждый на своем месте проводит такую украинизацию и в конце концов мы таки построим украинскую страну несмотря на власть. Власти просто придется с этим смириться", — резюмировала Ницой.

Напомним, в начале 2025 года Лариса Ницой уже попадала в языковой скандал. Таксист общался с ней на русском, писательница возмутилась, потом выяснилось, что он ветеран войны с Россией.

Также она критиковала народную артистку Украины Ларису Кадочникову после того, как актриса отказалась переходить на украинский язык во время публичного выступления.