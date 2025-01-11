Зірка "Тіней забутих предків" Кадочникова відмовилася переходити на українську: деталі (відео)

Однією з найзнаменитіших робіт Кадочникової стала роль Марічки у стрічці "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. У 1992 році вона отримала звання Народної артистки України.

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Українська письменниця Лариса Ніцой розкритикувала народну артистку України Ларису Кадочникову після того, як акторка відмовилася переходити на українську мову під час публічного виступу. Відповідним відео Ніцой поділилася у Facebook.

Нещодавно Кадочникова виступила на церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у Будинку Кіно, проте на прохання журналіста Руслана Кошовенка відмовилася виступати зі сцени українською.

"Я українською мовою граю тільки в театрі. Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України й нікуди не виїжджала. І я граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла сказати найголовніше, ми повинні любити одне одного і розуміти: Україна — одна. Якщо ми будемо ворогувати й ненавидіти за дрібниці одне одного — то ми загинемо", — сказала Кадочникова.

Після її слів у залі пролунали оплески.

Лариса Кадочникова відмовилася переходити на українську

Реакція мережі

Письменниця Лариса Ніцой розкритикувала вчинок Лариси Кадочникової, яка зіграла Марічку у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків" за повістю Михайла Коцюбинського.

"Тіні забутих предків, Марічка, в житті виявилася українофобкою. Сказала, що "достатньо зробила для країни, щоб її поважали" і продовжила свій виступ московською. Хочеться запитати у цієї лауреатки багатьох премій, Лариси Кадочникової, для якої країни "вона зробила достатньо"? Для московії? Тягнучи все життя в Україну "руській мир", популяризуючи його язик, за яким прийшли танки? Виконуючи ролі в кіно московською, виступаючи всюди публічно московською, спілкуючись з усіма московською, випершись на сцену вручати премію московською, і лише подекуди послуговується українською, де не можна обійти закон — у виставах", — написала Ніцой.

"Руки в кишенях тримає, зневажає і мову, й людей, а вони оплесками зустрічають ЦЕ", "Хороша людина перейшла давно на українську мову. Вона рупор крємля", — пишуть користувачі мережі.

Хто така Лариса Кадочникова

Лариса Кадочникова — українська акторка театру і кіно, яка зробила значний внесок у розвиток радянського та українського кінематографа. Зірка сцени та екрану народилася 30 серпня 1937 року в Москві в родині театрального діяча.

Фільм "Тіні забутих предків" (1965)

Однією з найзнаменитіших робіт Кадочникової стала роль Марічки у культовій стрічці "Тіні забутих предків", знятій Сергієм Параджановим. Фільм отримав світове визнання та став шедевром українського кінематографа. Роль коханого Марічки Івана виконав легендарний Іван Миколайчук.

Уривок з фільму "Тіні забутих предків"

Вона також знімалася в таких фільмах, як "Білий птах з чорною ознакою" (1970) та "Камінний хрест", грала в київському театрі.

У 1992 році Кадочникова отримала звання Народної артистки України.

Нагадаємо, чому фільм "Тіні забутих предків" став шедевром.

Також Фокус писав про смерть єдиного сина Сергія Параджанова.