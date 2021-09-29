У Києві помер єдиний син Параджанова (фото)

Сурен Параджанов помер на 63-му році життя, довгий час він жив у столиці з матір'ю, яка померла в минулому році.

У Києві помер син відомого режисера Сергія Параджанова, Сурен Параджанов. Про це у вівторок, 28 вересня, повідомив у Facebook друг його батька й один з останніх фотографів Сергія Параджанова Юрій Мечитов.

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"Сумна звістка надійшла з Києва. Помер єдиний син Сергія Параджанова Сурен", — написав Мечитов.

[ + – ] Повідомлення про смерть Сурена Параджанова

Синові Сергія Параджанова було 62 роки. За інформацією Української правди, Сурен Параджанов довгий час жив у Києві зі своєю матір'ю. Дружина режисера Світлана Щербатюк-Параджанова померла на 82-му році життя влітку 2020 року.

За даними ресурсу Кино-театр.ру, зіграв епізодичну роль у фільмі батька "Тіні забутих предків", а також брав участь у зйомках фільму "Параджанов: Остання весна".

Сергій Параджанов — вірменський та український кінорежисер, який заснував в українському образотворчому мистецтві жанр колажу, створений на основі концептуалізму.

За життя ці твори були в андеграунді, на виставках почали з'являтися лише після смерті художника.

Міжнародна слава прийшла до Параджанова в 1964 році після фільму "Тіні забутих предків".

В СРСР режисера і художника не визнавали. Помер і похований Сергій Параджанов в Єревані в 1990 році. У тому ж році посмертно удостоєний звання народного артиста УРСР, а в 1991 році — державної премії України ім. Шевченка.

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