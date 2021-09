Помер засновник і вокаліст групи Status Quo Алан Ланкастер

Останні роки життя артист страждав від розсіяного склерозу.

Алан Ланкастер, британський музикант, засновник і бас-гітарист легендарної рок-групи Status Quo, помер у Сіднеї (Австралія) на 73-му році життя в своєму будинку в оточенні рідних. Про смерть музиканта, серед інших, оголосив і його друг, австралійський репортер розважальних програм Крейг Беннетт, написавши в Facebook, що робить це про прохання люблячої і коханої сім'ї Алана. За словами Беннета, Ланкастер страждав від розсіяного склерозу.

Друг покійного розповів історію життя артиста. Зокрема, він згадав знайомство музиканта з його майбутньою дружиною Дейл в 1973 році під час гастролей групи Status Quо по Австралії, а також їх одруження в 1978-му.

"Алан, який був дорогим і особливим другом, пережив Дейл. У нього залишилися його діти Алан-молодший, Тоні і Девід, плюс п'ять онуків. Сьогодні вранці Дейл сказала, що Алан любив своє життя в Австралії. Його мати і батько, а також його брат і сестра також переїхали до Австралії ", – йдеться в публікації. Беннет додав, що втрата стала для його рідних великим потрясінням.

"Ми всі вбиті горем. Алан був дуже дотепним і мав казкове почуттям гумору. Він був відданим і люблячим чоловіком, батьком і дідом. Сім'я завжди була його центром уваги", – прокоментувала смерть чоловіка його дружина Дейл.

[ + – ] Алан Ланкастер з дружиною Дейл

Ланкастер і вокаліст Status Quo Френсіс Россі познайомилися в середній школі Sedgehill в Лондоні, де вони разом виступили в її оркестрі. З двома іншими однокласниками вони утворили групу, назвавши її Scorpions. Двічі змінивши назву колективу перш, ніж зупинитися на Status Quo, Ланкастер, Россі і гітарист Рік Парфітт, який помер в 2016 році, почали свою успішну кар'єру з випуску альбому Pictures of Matchstick Men.

Відтоді Ланкастер виступав з групою до 1985 року, з'явившись в 15 альбомах. Його фінальною платівкою з колективом стала Back To Back 1983 року. Останній виступ Ланкастера з Status Quo в якості повноправного учасника відбувся 13 липня 1985 року на відкритті Live Aid, де виступали Queen, U2, Девід Боуї, Елтон Джон і багато інших.

[ + – ] Останній виступ Ланкастера в складі групи Status Quo 13 липня 1985 року

Після того, як залишив групу, Ланкастер мігрував до Австралії, де заснував колектив The Bombers з гітаристом The Angels Джоном Брюстером. У 1987 році він також був учасником австралійської супергрупи The Party Boys.

[ + – ] Живучи в Австралії, Ланкастер встиг пограти в групі The Party Boys

На початку 2010-их музикант знову возз'єднався зі своїм британським дітищем, поїхавши з Россі, Парфіттом і Джоном Когхалном в складі групи Status Qu в реюніон-турне Великобританією в 2013 році. Його останній виступ в якості учасника відбувся у Дубліні в 2014 році. Незважаючи на те, що вже тоді через хворобу у нього були проблеми з мобільністю і пам'яттю, він гідно відіграв всі концерти.

Status Quo є однією з найпопулярніших рок-груп Великобританії. Понад 60 пісень колективу потрапляли у британський музичний чарт топ-40, а 25 альбомів займали місця в топ-10 Великобританії. Крім того, Status Quo випустила понад 100 синглів, серед них такі популярні пісні, як Down Down і Whatever You Want.

Крім Ланкастера, на цьому тижні пішла у вічність ще одна знаменитість. У США помер 57-річний актор Віллі Гарсон, який прославився роллю в серіалі "Секс у великому місті".