Умер основатель и вокалист группы Status Quo Алан Ланкастер

Последние годы жизни артист страдал от рассеянного склероза.

Алан Ланкастер, британский музыкант, основатель и басист легендарной рок-группы Status Quo, умер в Сиднее (Австралия) на 73-м году жизни в своем доме в окружении родных. О смерти музыканта, среди прочих, объявил и его друг, австралийский репортер развлекательных программ Крейг Беннетт, написав в Facebook, что делает это про просьбе любящей и любимой семьи Алана. По словам Беннета, Ланкастер страдал от рассеянного склероза.

Друг покойного рассказал историю жизни артиста. В частности, он упомянул знакомство музыканта с его будущей женой Дейл в 1973 году во время гастролей группы Status Quо по Австралии, а также их женитьбу в 1978-м.

"Алан, который был дорогим и особенным другом, пережил Дейл. У него остались его дети Алан-младший, Тони и Дэвид, плюс пять внуков. Сегодня утром Дейл сказала, что Алан любил свою жизнь в Австралии. Его мать и отец, а также его брат и сестра также переехали в Австралию", – говорится в публикации. Беннет добавил, что утрата стала для его родных большим потрясением.

"Мы все убиты горем. Алан обладал прекрасным остроумием и сказочным чувством юмора. Он был преданным и обожающим мужем, отцом и дедом. Семья всегда была его центром внимания", – прокомментировала смерть супруга его жена Дейл.

[ + – ] Алан Ланкастер с женой Дейл

Ланкастер и вокалист Status Quo Фрэнсис Росси познакомились в средней школе Sedgehill в Лондоне, где они вместе выступили в ее оркестре. С двумя другими одноклассниками они образовали группу, назвав ее Scorpions. Дважды изменив название коллектива прежде, чем остановиться на Status Quo, Ланкастер, Росси и гитарист Рик Парфитт, умерший в 2016 году, начали свою успешную карьеру с выпуска альбома Pictures of Matchstick Men.

С тех пор Ланкастер выступал с группой до 1985 года, появившись в 15 альбомах. Его финальной пластинкой с коллективом стала Back To Back 1983 года. Последнее выступление Ланкастера с Status Quo в качестве полноправного участника состоялось 13 июля 1985 года на открытии Live Aid, где выступали Queen, U2, Дэвид Боуи, Элтон Джон и многие другие.

[ + – ] Последнее выступление Ланкастера в составе группы Status Quo 13 июля 1985 года

После ухода из группы Ланкастер мигрировал в Австралию, где основал коллектив The Bombers с гитаристом The Angels Джоном Брюстером. В 1987 году он также был участником австралийской супергруппы The Party Boys.

[ + – ] Живя в Австралии, Ланкастер успел поиграть в группе The Party Boys

В начале 2010-ых музыкант снова воссоединился со своим британским детищем, поехав с Росси, Парфиттом и Джоном Когхалном в составе группы Status Qu в реюнион-турне по Великобритании в 2013 году. Его последнее выступление в качестве участника состоялось в Дублине в 2014 году. Несмотря на то, что уж тогда из-за болезни у него были проблемы с мобильностью и памятью, он достойно отыграл все концерты.

Status Quo является одной из популярнейших рок-групп Великобритании. Более 60 песен коллектива попадали в британский музыкальный чарт топ-40, а 25 альбомов занимали места в топ-10 Великобритании. Кроме того, Status Quo выпустила более 100 синглов, в том числе такие популярные песни, как Down Down и Whatever You Want.

Кроме Ланкастера, на этой неделе скончалась еще одна знаменитость. В США умер 57-летний актер Уилли Гарсон, прославившийся ролью в сериале "Секс в большом городе".