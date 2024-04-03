История Adidas: от сотрудничества с Гитлером до скандала с футбольной формой

Компания, производящая спортивную форму, внезапно оказалась втянута в очередной скандал. И в соцсетях вспомнили о нацистском прошлом ее основателей.

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Темная история Adidas снова оказалась в центре внимания после того, как гигант спортивной одежды был вынужден изменить дизайн формы немецкой футбольной команды из-за ошибки, связанной с нацистским символом. Об этом пишет Daily Mail.

Adidas выпустил новую майку в преддверии чемпионата Европы, который примет Германия этим летом, но компания, основанная членом нацистской партии, вместо этого оказалась втянутой в новый скандал.

Скриншот с сайта бренда Фото: Adidas

Когда критики отметили, что номер 44 поразительно похож на логотип "молний", используемый нацистскими подразделениями СС, Adidas был вынужден запретить немецким футбольным фанатам персонализировать футболки.

Но на фоне растущего возмущения немецкая футбольная ассоциация вчера вечером объявила, что шрифт будет полностью изменен.

Это произошло всего через месяц после того, как национальная сборная Германии и Adidas объявили, что их культовое партнерство, зародившееся еще в 1950-х годах, подходит к концу, открывая путь американскому конкуренту спортивной одежды Nike.

Поскольку Adidas столкнулся с растущим давлением с требованием внести изменения в свою новую форму, связи спортивного бренда с нацистской партией снова оказались в центре внимания. Adidas не новичок в противоречиях: когда-то бренд производил обувь для нацистских военных, а потом оказался в затруднительном положении, когда Канье Уэст с которым бренд сотрудничал, позволил себе антисемитские высказывания рэпера Канье Уэста.

Адольф и Рудольф — основатели компании Adidas

Основатель Adidas Адольф "Ади" Дасслер был членом нацистской партии, когда Адольф Гитлер пришел к власти. Также членом национал-социалистической немецкой рабочей партии (нем. — NSDAP (НСДАП) был его брат Рудольф, впоследствии основавший бренд Puma.

Адольф "Ади" Дасслер Фото: Getty Images

Рудольф и Адольф присоединились к НСДАП в 1933 году, когда Гитлер стал канцлером и пришел к власти.

И Adidas, и Puma не только создавали спортивную обувь, но и ботинки для нацистских солдат, а также Panzerschreck — противотанковые ракетные установки, которые использовались на передовой во время Второй мировой войны.

Братья, которые десятилетиями враждовали друг с другом, даже подписывали свои письма "Хайль Гитлер".

Братья Дасслер основали обувную компанию Gebrüder Dassler Schuhfabrik, или сокращенно Geda, и начали производство в 1920-х годах в своем родном городе Херцогенаурах, Германия, популярном месте производства обуви в Баварии, где работают более 100 частных сапожников.

Рудольфа и Ади отличала не только готовность стать членами нацистской партии, обеспечившая им успех в бизнесе в условиях арийского господства, но и их амбиции.

Рудольф Дасслер

Когда "нацистские Олимпийские игры" приехали в Германию на Игры 1936 года, они пробрались в олимпийскую деревню, чтобы убедить американскую олимпийскую звезду бега Джесси Оуэнса надеть обувь с шипами, изготовленную по индивидуальному заказу. Оуэнс привез домой четыре золотые медали для сборной США.

Джесси Оуэнс на Олимпиаде

Альберт Шпеер, главный архитектор Гитлера, заявил, что фюрер был "очень раздражен серией побед чудесного цветного американского бегуна".

В декабре 1943 года Гитлер преобразовал гражданские компании в военное производство.

Теперь вместо того, чтобы производить спортивную обувь, Дасслеры производили на своей фабрике ботинки для нацистских солдат, а также базуки Panzerschreck.

Adidas после 1945 года

Два самых трудных года для Ади, Рудольфа и их семей начались в мае 1945 года. После окончания войны Ади изо всех сил старался сохранить бизнес и производство спортивной обуви. Правительство США также было заинтересовано в его успехе, поскольку американцы стремились оживить немецкую экономику. Благодаря связям с американскими офицерами, которые с 16 апреля 1945 года жили в доме семьи Дасслеров, Ади получил доступ к остаткам военных материалов, которые он мог использовать для возобновления производства обуви. Он шил обувь из резины от топливных баков самолетов, брезента от палаток и резиновых плотов. Тем не менее, Ади не смог защитить завод от нового кризиса 1946 года.

В ходе процесса денацификации его причислили к члену партии и запретили владеть бизнесом. Он смог доказать, что никогда не был активным сторонником партии благодаря многочисленным сотрудникам и уважаемым жителям Херцогенаураха, которые выступали от его имени. Друг-еврей под присягой показал, что Ади взял его к себе и защитил от нацистов. 30 июля 1946 г. власти смягчили обвинения. Ади дали два года испытательного срока и разрешили возобновить работу в компании под наблюдением. 22 сентября 1946 года степень партийной принадлежности Ади вновь была переквалифицирована в менее тяжкое правонарушение "последователь", а через несколько месяцев, в феврале 1947 года, ему разрешили возобновить управление компанией в качестве владельца.

В 1948 году, после более чем 30 лет совместной работы, братья расстались. В том же году Руди основал Puma, а год спустя Ади запустил Adidas.

Братьев разделяла пожизненная неприязнь, которая, как полагают, возникла из-за напряженных отношений между их женами и подозрений Рудольфа, что его брат стоял за его призывом в армию, что привело к тому, что он был заключен в тюрьму союзниками.

Оба брата были призваны на службу, а Рудольф поступил в гестапо. Ади прослужил всего один год, а его брат остался там до конца войны.

Когда Рудольф оказался в американском лагере для интернированных, он заподозрил, что на него донес его брат. Мать братьев встала на сторону Рудольфа. Так что они разделили активы и больше никогда не разговаривали.

Скандал с Канье Уэстом

Совсем недавно Adidas вызвал негативную реакцию из-за своей медленной реакции на антисемитские высказывания Канье Уэста. Они осудили его только после того, как такие организации, как Антидиффамационная лига сделала это и поднялась волна возмущения в социальных сетях отозвали компанию.

Уэст был одержим Гитлером задолго до того, как заявил о своем антисемитизме открыто. Однако боссы Adidas игнорировали его тревожное поведение.

Среди утверждений, сделанных в репортаже New York Times, было то, что Уэст просил некоторых сотрудников каждый день целовать фотографию Гитлера, а также просил нарисовать свастику на паре кроссовок во время посещения штаб-квартиры Adidas в Германии.

Канье Уэст Фото: Getty Images

Канье стал амбассадором Adidas в 2013 году, а в 2016 году обе стороны заключили сделку, которая была описана как "самое значимое партнерство, когда-либо созданное между не-спортсменом и спортивным брендом".

Споры, связанные с бизнесом Уэста, начались, когда он и некоторые из его моделей надели рубашку с надписью "White Lives Matter" на спине на его показ Yeezy Paris Fashion Week 3 октября.

Adidas прекратил крупное партнерство с Уэстом в 2022 году из-за его антисемитских заявлений и прекратил выпуск линии обуви Yeezy Уэста.

В тогдашнем заявлении компания заявила, что "не терпит антисемитизма и любого другого рода разжигания ненависти".

Скандал с немецкой футбольной формой

Adidas выпустила немецкую футбольную форму и очутилась в центре скандала из-за сходства номера 44 с нацистским логотипом СС.

Подразделения СС несли наибольшую ответственность за преступления против человечности, совершенные нацистами во время Второй мировой войны.

Новая форма, представленная перед тем, как Германия примет чемпионат Европы в июне и июле, дебютировала во время товарищеской победы над Францией со счетом 2:0 в прошлом месяце.

"Немецкий футбольный союз проверяет номера 0–9, а затем отправляет номера 1–26 на рассмотрение УЕФА. Ни одна из вовлеченных сторон не увидела никакой близости к нацистской символике в процессе создания дизайна футболки", — говорится в заявлении Немецкой футбольной ассоциации (DFB).

Футболка, вызвавшая спор Фото: Adidas

"Тем не менее, мы очень серьезно относимся к комментариям и не хотим предоставлять площадку для дискуссий… мы разработаем альтернативный дизайн цифры 4 и согласуем его с УЕФА", — заявили в компании.

Спортивный гигант объявил, что решение об изменении дизайна будет принято DFB и ее партнером 11teamsports, поскольку они создавали шрифт для формы.

В заявлении Adidas говорится: "За дизайн названий и номеров несут ответственность DFB и ее партнер 11teamsports. Мы заблокировали персонализацию футболок в нашем интернет-магазине. В Adidas работают люди из примерно 100 стран, наша компания выступает за продвижение разнообразия и инклюзивности, и как компания мы активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти во всех формах".

На фоне негативной реакции историк Михаэль Кениг написал на X: "Исторически очень сомнительно разрешить использование таких футболок на домашнем чемпионате Европы".

Члены СС (Waffen-SS), созданные нацистскими частями в 1929 году, были как агентами гестапо, так и охранниками концентрационных лагерей. Главой СС был Генрих Гиммлер. Ближе к концу войны он понял, что Германия обречена на поражение. Он попытался договориться с союзниками, одновременно продолжая войну на востоке. Им была предпринята попытка провести мирные переговоры при посредничестве графа Фольке Бернадота, главы шведского Красного Креста; затем он пытался капитулировать перед американским генералом Дуайтом Эйзенхауэром. После капитуляции Германии Гиммлер попытался бежать, но был задержан британскими солдатами. 23 мая 1945 года он совершил самоубийство, не дожидаясь суда за военные преступления.

Напомним, ранее стало известно, что на Канье Уэста подал в суд его бывший сотрудник. Бывший сотрудник Yeezy Тревор Филлипс, который работал в дизайнерской компании рэпера, прежде чем перейти в Donda Academy, заявляет, что Канье его оскорблял, имитировал перед ним мастурбацию и угрожал его детям.