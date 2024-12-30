Секс-вечірки і шпагат на сцені: курйози з зірками на Новий рік (фото, відео)

Музичний гурт вивчив нову пісню протягом п'яти хвилин і ідеально її виконав на новорічному корпоративі, розповіли виконавці. Іншу ж співачку ледь не вигнали з ресторану за спроби розважити гостей.

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Семеро селебріті, співаки та співачки, музичні гурти та ведучі, поділились курйозними випадками, які відбулись під час новорічних та різдвяних виступів. З нагоди свят вони зазвичай мають багато концертів, які інколи супроводжуються найнеочікуванішими пригодами. Хтось заснув на вулиці, хтось виступив у секс-клубі і був шокований наступними подіями. Про курйози у житті зірок шоубізнесу розповіли в рубриці Show24 порталу "24 канал".

Наталка Карпа розповіла, що якось її команда у новорічну ніч мала 6-7 виступів, які почались о 22 год. і закінчились о 6-7 год. наступного дня. Команда завершила останній виступ, завезла додому артистку балету, але далі її дому не поїхала. Зі слів співачки, машину спинили за кілька метрів від дому танцюристки і люди просто поснули.

"Ми такі були втомлені, що коли відвезли дівчат з балету додому, від'їхавши 10 метрів від її будинку, 2 чи 3 години просто проспали в машині", — сказала вона.

TVORCHI також пережили кілька кумедних моментів, які стались перед повномасштабним вторгненням. Наприклад, одного разу їм довелось виступати перед групою дорослих старшого віку та дітей. Дорослі добряче наїлись, напились та навеселились, тому їх під час концертного номера хилило в сон. Тим часом по залу між столиками бігали діти, і в цілому ситуація була смішною, поділились враженнями Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні.

"Водночас діти бігали по залу, танцювали та створювали неймовірний хаос", — пояснив Андрій.

Тим часом Джеффрі зауважив, що це був перший досвід виступу перед настільки різноплановою аудиторією.

"Це було вперше, коли наша команда мала справу з такою аудиторією, і ми не знали, як це краще організувати", — заявив він.

FIINKA поділилась пригодою, якою доти нікому не розповідала. З її слів, подія сталась до того, як вона стала популярною. Команду виконавиці запросили виступити у ресторані, при чому вони мали грати роль Санта Клауса та помічниці Санта Клауса. FIINKA та колега намагались розворушити відвідувачів закладу, але ніхто не підіймався танцювати і їх ледь не вигнали. Згодом з'ясувалось, що святковий захід анонсували як подію, на якій можна просто прийти та спокійно посидіти з друзями, тому люди просто не очікували, що їх шарпатимуть та примушуватимуть танцювати.

"Ніхто з гостей, які прийшли, не хотіли підійматися до танцю. Нас просто виганяли з закладу. Адміністрація була у розпачі. Люди прийшли спокійно відпочити без забави", — розповіла знаменитість.

OSTROVSKYI зауважив, що звик до різних новорічних пригод під час виступів. Досвід показує, що на таких святах люди час то щось викидають на сцену або біжать до виступаючих. Був випадок, коли 40-річний чоловік, вбраний у новорічний костюм, вибіг і, ні слова не сказавши, просто сів на шпагат, поділився співак курйозом. Також він додав, що з того часу готовий "до будь-яких сюрпризів на сцені".

Новий рік - пригода співака OSTROVSKYI Фото: Скриншот

MOLODI — молодий гурт, створений у 2022 році Кирилом Роговим та Іваном Степаніщевим. Кирило розповів журналістам, як їм одного разу довелось виступати у секс-клубі. З його слів, виступ пройшов нормально, але потім в клубі почались відбуватись неочікувані події.

"Почалося таке, чого ми навіть не очікували", — сказав він, не деталізуючи, про що ідеться.

Іван, своєю чергою, розповів про іншу пригоду. Співак пояснив, що під час концерту їм замовили виконання пісні, яку вони не співали і навіть не знали. Оскільки гості наполягали, то вони вивчили композицію протягом 5 хвилин і виступили так, наче знали її ледь не все життя.

"Було смішно й трохи ніяково, але коли бачиш, що люди задоволені, розумієш, що інколи імпровізація – найкраще рішення", — сказав він.

Анатолій Анатоліч згадав про подію, яка сталась у двотисячних. Зі слів шоумена, команда зустріла Новий рік прямо посеред вулиці: стала і поспостерігала за феєрверками. Актори їхали з одного виступу на інший, не стояли на сцені і не сиділи за святковим столом, але це стало "теплим і яскравим спогадом", пояснив селебріті.

KARTA SVITU — гурт, створений у 2020 році: вокаліст — Іван Марунич. Марунич пояснив, що особливо курйозно виглядало виконання пісні про пса Патрона під час різдвяного концерту YUNA. Композицію виконав Національний симфонічний концерт. Вокаліст зауважив, що навіть курйози йому довелось влаштовувати власноруч.

Новий рік - пригода гурту KARTA SVITU Фото: Скриншот

IVAN LIULENOV — співак, а також комік Ліги Сміху. Він розповів про дві пригоди. Перша пригода сталась у Чернівцях: на концерті були присутні діти, які не сміялись над жартами і говорили, що "їм не смішно". Друга — в Івано-Франківську: двоє дівчат 31 грудня їхали на концерт автостопом і в це ніхто не міг повірити. Коли ж вони дістались до виконавців, їх запросили переночувати і навіть долучили до нарізання новорічних салатів.

"Ми запросили їх додому, де вони приєдналися до святкування, допомогли з нарізанням салатів і стали частиною нашої новорічної атмосфери", — пояснив комік.

Новий рік - пригода коміка IVAN LIULENOV Фото: Скриншот

Зазначимо, 28 грудня "Студія "Квартал 95" опублікувала фрагмент новорічного шоу, в якому коміки чи не вперше пожартували з президента Володимира Зеленського та глави офісу Андрія Єрмака. У одній зі сценок актори виносять на сцену фанерну фігуру Зеленського і сумують, що він не вип'є з ними келих шампанського з нагоди свят.

Нагадуємо, на початку грудня видання Toofab описало, які незвичні традиції святкування Різдва мають закордонні зірки.