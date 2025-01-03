55-річна Дженніфер Лопес продемонструвала фігуру в бікіні (фото)

Зірка зустріла Новий 2025 рік в Аспені. Вона приміряла хутряні чоботи для свого незвичного кантрі-образу.

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55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес позувала для чергової відвертої зйомки, яку вона опублікувала в Instagram.

Знаменитість продемонструвала свою струнку фігуру в чорному бікіні з нитками із золотими вставками, які підкреслили її прес. Оскільки Джей Ло перебувала в Аспені, штат Колорадо, вона додала до свого кантрі-луку хутряні чоботи та чорний ковбойський капелюх.

Знаменитість зробила легкий макіяж, зібрала своє довге волосся та приміряла кілька золотих прикрас.

Одинока Джей Ло, здавалося, показувала Бену Аффлеку, що він втратив, через п’ять місяців після того, як вона подала на розлучення після дворічного шлюбу.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Артистка була в засніженому місті зі своєю матір'ю Гвадалупе, сестрою Ліндою, менеджером Бенном Медіною, музичними продюсерами та стилістами. Там вони зустріли Новий 2025 рік.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

"Ми повернемося до Аспена", — написала Джей Ло.

Дженніфер Лопес

Разом із нею також були двоє дітей, яких співачка виховує від колишнього чоловіка Марка Ентоні: це підлітки-близнюки Макс і Емма.

Нагадаємо, Джей Ло прогулялася з донькою від Марка Ентоні.

Також Фокус писав про зустріч Дженніфер Лопес та Бена Аффлека напередодні Різдва.